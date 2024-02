Nakon usvajanja dugoočekivane reforme: Ko će sve imati dvojno državljanstvo BiH i Njemačke

Do ratifikacije sporazuma o dvojnom državljanstvu bit će potrebno da prođe određeni period, ali ipak nije sve tako kako se na prvu čini. Naime, benefite će osjetiti oni koji su imali stalni boravak u Njemačkoj, ali nisu htjeli uzeti državljanstvo te države u proteklom periodu, ili oni koji se nalaze kraći period u toj državi i do ovog trenutka nisu bili u mogućnosti da uopće apliciraju za državljanstvo te države. S druge strane, oni koji su se već odrekli državljanstva BiH mogli bi biti u problemu.

Osim toga, dvojno državljanstvo je obično dozvoljeno samo za državljane drugih zemalja EU ili Švicarske, iako je dozvoljeno i za druge imigrante u određenim izuzetnim slučajevima. Popuštanje pravila bi omogućilo direktan pristup dvojnom državljanstvu, bez obzira na to odakle podnosilac zahtjeva dolazi.

- Najosjetljivije je to što oni koji su se odrekli bh. državljanstva ne mogu ga vratiti. Da li će oni to moći u budućnosti, to ne znam, ali u ovom momentu nije moguć ponovni upis u bh. državljanstvo. Novi zakon o dvojnim državljanstvima ne pomaže onima koji su se prethodno ispisali iz istog da bi dobili njemačko - kaže Makarević za „Avaz“.

Bez pristanka

Upitan da li to znači da nije problem u zakonodavstvu Njemačke, nego BiH, Makarević kaže da to nije baš tako.

- To nije tako jednostavno i BiH se kao država uvijek trudila sa svim državama da zatraži i predloži da imamo dvojno državljanstvo. Druge države nisu pristajale na to i samo su pristajale da naši državljani mogu dobiti državljanstvo te države ukoliko se ispišu iz našeg - kaže Makarević.

Upozoravali na problem

On je kazao da je kao ambasador u Norveškoj imao istu situaciju, upozoravao građane da se ne odriču državljanstva ukoliko to nije nužno, ali su na kraju tražili krivce za te poteze.

- Na kraju shvatite da to što ljudi rade nije poslovne prirode, nego turističke. Oni na kraju kada dođu ponovo u BiH, tretiraju se kao strani državljani i moraju tražiti vizu - ističe Makarević za "Avaz“.

BiH je kao država upozoravala ljude kroz DKP-ove da, ukoliko se ispišu iz državljanstva, neće biti moguć ponovni upis, kazao je Makarević.