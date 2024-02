Zašto je Putin ubio Navaljnog?

Ne samo da je govorio istinu već je to želio učiniti i unutar Rusije, gdje bi ga Rusi mogli čuti. "Ako Navaljni pokazuje svojim sunarodnjacima kako da budu hrabri, Putin im želi pokazati da je hrabrost beskorisna", napisala je tada autorica teksta.

Navaljni je sada mrtav. Ruski zatvorski sistem rekao je da je kolabirao nakon što je mjesecima bio u lošem zdravstvenom stanju. Možda je ubijen direktnije, ali detalji nisu važni: ubila ga je ruska država. Putin ga je ubio - zbog njegovog političkog uspjeha, zbog njegove sposobnosti da dopre do ljudi istinom i zbog njegovog talenta da se probije kroz maglu propagande koja sada zasljepljuje njegove sunarodnjake, ali i neke na Zapadu.

I Rusi su slušali. Anketa provedena u Rusiji mjesec dana nakon objave videa pokazala je da ga je vidio svaki četvrti Rus. Drugih 40 posto čulo je za to. Može se pretpostaviti da su u tri godine koje su od tada prošle te brojke porasle. Do danas je taj video pogledan 129 miliona puta.

To je bio njegov izniman dar: mogao je uzeti suhoparne činjenice o kleptokraciji - brojke i statistike koje obično zbune čak i najbolje finansijske novinare - i učiniti ih zabavnima. Na ekranu je bio samo običan Rus, ponekad šokiran razmjerima mita, ponekad ismijavajući loš ukus.

Putin ga se i dalje bojao

Da se Putin i dalje boji Navaljnog bilo je jasno u decembru, kada ga je režim premjestio u zabačeni arktički zatvor kako bi ga spriječio da komunicira sa svojim prijateljima i porodicom. Bio je u kontaktu s mnogim ljudima. Poruke je slao tajno, preko advokata, policajaca i čuvara, baš kao što su zatvorenici Gulaga nekoć slali poruke u Staljinovom Sovjetskom Savezu.

I dalje je stajao iza Zadruge za borbu protiv korupcije, tima ruskih disidenata koji nastavljaju istraživati korupciju i govore istinu Rusima, čak i iz inostranstva. Ranije ove sedmice, svojoj je supruzi Juliji na Telegramu poslao poruku za Valentinovo: "Osjećam da si tu svake sekunde i volim te sve više i više."

Poštovali ga i oni koji ga nisu voljeli

Odluka Navaljnog da se vrati u Rusiju i ode u zatvor izazvala je poštovanje čak i među ljudima koji ga nisu voljeli, nisu se s njim slagali ili su mu zamjerali. Također je bio uzor drugim disidentima u drugim nasilnim autokracijama širom svijeta.

Samo nekoliko minuta nakon objave vijesti o njegovoj smrti, autorica teksta je razgovarala sa Svjetlanom Cikanovskajom, bjeloruskom opozicionom čelnicom. "I mi smo zabrinuti za naše ljude", rekla je. Ako Putin može nekažnjeno ubiti Navaljnog, onda bi se diktatori na drugom mjestu mogli osjećati slobodnima da ubijaju druge hrabre disidente.

Ogroman je kontrast između Navaljnijeve građanske hrabrosti i korumpiranosti Putinova režima. Putin vodi krvavi, ilegalni, nepotreban rat, u kojem su stotine hiljada običnih Rusa ubijene ili ranjene, bez ikakvog razloga osim služenju njegovoj egoističnoj viziji.

Bio prijetnja i iza rešetaka

On vodi kukavičku kampanju reizbora, onu u kojoj su svi pravi protivnici eliminirani, a jedini kandidat ekranima je on sam. Umjesto da se suoči s pravim pitanjima ili izazovima, on se susreće s pitomim propagandistima poput Takera Klarsona (Tucker Carlson), kojima ne nudi ništa više od dugih, cirkularnih i potpuno lažnih verzija historije.

I iza rešetaka Navalni je bio stvarna prijetnja Putinu, jer je bio živi dokaz da je hrabrost moguća, da istina postoji, da Rusija može biti drugačija zemlja. Za diktatora koji opstaje zahvaljujući lažima i nasilju, takav je izazov bio nepodnošljiv. Sada će Putin biti prisiljen boriti se protiv sjećanja na Navaljnog, ali to je bitka koju nikada neće dobiti, zaključuje En Eplbaum (Anne Applebaum) za Atlantic.