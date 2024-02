Bajden poručio Zelenskom: Uvjeren sam da će Kongres odobriti 60 milijardi dolara za Ukrajinu

Američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) rekao je ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom kako je uvjeren da će Ukrajini biti odobrena američka vojna pomoć od 60 milijardi dolara.



Ta mjera tek treba da prođe konačno glasanje u američkom Kongresu, ali Bajden je u telefonskom razgovoru rekao Zelenskom da je uvjeren da će biti odobrena.

Izbjeći katastrofu

Zelenski je ranije uputio hitan poziv za isporuku dodatnog oružja Ukrajini, "kako bi bila izbjegnuta katastrofalna situacija u Evropi“.

Bijela kuća je za povlačenje Ukrajine iz grada Avdijevke okrivile nedostatak podrške Kongresa, koji je navodno doveo do manjka oružja i municije ukrajinskoj vojsci u borbama.

Bajden je nakon razgovora sa Zelenskim rekao da se ukrajinski narod borio hrabro i herojski, te da je apsurdno da se SAD povuku sada kada im treba municija.

- Smatram da je to neetično, smatram da je to suprotno svemu što jesmo kao država - naveo je on.

Podrška demokratiji

Zelenski je nakon razgovora, na Telegramu napisao da mu je drago što može da računa na Bajdenovu podršku te da vjeruje u "mudru odluku“ Kongresa.

- Podrška Ukrajini je podrška demokratiji i slobodi. Moramo zajedno da zaštitimo ove vrijednosti - poručio je Zelenski.