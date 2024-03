Snežana Savić, jedna od najljepših regionalnih glumica, slavi 71. rođendan

Njen talent i posvećenost glumi brzo su je učinili traženom umjetnicom. Glumila je u brojnim serijama kao što su “Čast mi je pozvati vas”, “Sedam plus sedam”, “Sedam sekretara SKOJ-a”, “I to se zove sreća” te filmovima “Maska”, “Pad Italije”, “Počnimo život iz početka”, “Živjeti kao sav normalan svet”, “U zatvoru”… U filmu “Šta je s tobom, Nina” igrala je glavnu junakinju, a također je ostvarila zapamćene uloge u filmovima “Žikina dinastija” i “Žikina ženidba”.

1938. - Radmilo Armenulić, bivši teniser, teniski trener i selektor reprezentacije SFRJ i Srbije, rođen je na današnji dan. Bio je prvak SFRJ u mlađim kategorijama i igrao u Galea kupu - reprezentacija do 21. godine, a nakon toga otišao je u Njemačku, gdje je kao igrač i trener imao zavidnu karijeru. Kao selektor vodio je najuspešniji jugoslavenski teniski sastav u historiji Dejvis kupa, a činili su ga Slobodan Živojinović, Goran Prpić, Bruno Orešar i Goran Ivanišević. Tri puta su bili prvaci Balkana, tri puta treći na svijetu za igrače do 21. godine u Galea kupu, tri puta u polufinalu svjetske grupe Dejvis kupa (1988., 1989., 1991.), a šest godina jugoslavenski teniski tim s Armenulićem na čelu bio je među osam najboljih na svijetu.

Zlatan Muslimović, legendarni bh. fudbaler i reprezentativac, slavi 43. rođendan

1981. - U Banjoj Luci rođen Zlatan Muslimović, legendarni bosanskohercegovački fudbaler i reprezentativac. Muslimović je igrao za švedske klubove Habo IF i Husqvarna IF i IFK Göteborg. Godine 2000., prešao je u italijanski FK Udinese, te igrao za nekoliko italijanskih klubova do ljeta 2008. godine, kada je potpisao za grčki PAOK FC, gdje ostaje sve do ljeta 2011., a potom otišao u kineski Guizhou Renhe. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao je u prijateljskoj utakmici protiv Francuske 2006. godine. Najbolja Muslimovićeva utakmica za BiH bila je 22. avgusta u Sarajevu protiv Hrvatske. BiH je izgubila 3:5, a Muslimović je dao sva tri gola i tako postao jedini igrač, zajedno s Elvirom Baljićem i Elvirom Bolićem, u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine koji je postigao hettrik (tri gola u jednoj utakmici).

1994. - Umrla grčka glumica Melina Merkuri (Mercouri), veoma angažovana šezdesetih godina 20. vijeka u borbi protiv vojne hunte, potom ministrica kulture u vladi grčkih socijalista. Filmovi: "Stela", "Onaj koji mora da umre", "Ciganin i džentlmen", "Nikad nedeljom", "Fedra", "Pobjednici", "Jednom nije dovoljno", "Maja i Brenda", "Lizistrata", "Slatka ptica mladosti", autobiografija "Ja sam rođena Grkinja".

2012. - Preminuo Robert B. Šerman (Sherman), pisac Diznijevih filmskih klasika. Zajedno s bratom Ričardom (Richard) komponovao je pjesme za brojne Diznijeve filmove, među kojima su "Knjiga o džungli", "Meri Popins", za koju su osvojili dva Oskara i jedan Gremi.

2021. - U 64. godini života preminuo Boris Komnenić, srbijanski i jugoslavenski glumac i prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Osim pozorišnih, ostvario je i mnoštvo uloga na filmu i televiziji. Neke od najznačajnijih su u televizijskim serijama “Sivi dom” i “Bolji život”, te filmovima “Tajvanska kanasta”, “Dani od snova”, “Splav meduza”, “Direktni prenos”, “Špadijer - jedan život” i dr.