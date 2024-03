Nestanak leta MH370 je najveći misterij u historiji vazduhoplovstva: Šta se desilo

Nedugo nakon ponoći 8. marta 2014. godine, avion Boeing 777 poletio je iz Kuala Lumpura i popeo se na visinu od 10.500 metara.

Nakon što je, prema dobivenim uputama, prebacio frekvenciju na vijetnamsku kontrolu zračnog prometa, pilot je na ljubazan način rekao "Laku noć, Malaysian tri sedam nula". Bila je to posljednja poruka koja je primljena s leta MH370 Malaysia Airlinesa.

Prošla je čitava decenija otkako je avion tokom rutinskog leta za Peking uveliko skrenuo s kursa i nestao. Uprkos vrlo velikoj i skupoj multinacionalnoj potrazi, jedan od najvećih misterija zrakoplovstva ostaje neriješen, piše The Guardian.

Narenu, čija je supruga Čandrika (Chandrika) bila među 239 ljudi na letu koji nikada nije stigao na odredište, to je nemoguće prihvatiti.

- Brinem se da smo, ne znajući šta se dogodilo s letom, kolektivno ranjivi zbog mogućeg ponavljanja - rekao je.

To je pitanje koje proganja sve koji se boje letjeti, kao i mnoge od onih koji ne osjećaju takav strah.

Kako može sofisticirani Boeing 777 - opremljen modernim instrumentima za eru globalnog satelitskog praćenja i stalne komunikacije - jednostavno nestati?

- Svake sljedeće godišnjice radilo se sve manje o osobnom gubitku, a više o tome da još nisam imao odgovore na to šta se dogodilo s letom - kaže Naren iz Indije, pa nastavlja:

- Znati gdje je let završio i šta ga je dovelo do tamo zaista mi je važno. To je pitanje kojem se s vremena na vrijeme vraćam s osjećajem uzrujanosti, čak i frustracije. Možda nikad neću saznati.



Potreba za odgovorima

Potreba za odgovorima postoji i u porodicama onih koji su upravljali letom osuđenim na propast, dok se istodobno vrte optužbe i teorije zavjere.

Dr. Gus Mohd Nur (Ghouse Mohd Noor ), prijatelj kapetana leta Zaharija Ahmada Šaha (Shah), kaže:

- Porodica kapetana Zaharija još uvijek se nada odgovorima. Mora postojati objašnjenje onoga što se dogodilo. Njegova žena i djeca i dalje pokušavaju shvatiti šta se dogodilo, ali ostaje veliki upitnik. Svima je potrebno objašnjenje. Dan i noć se molim da ovaj avion bude pronađen.

Fuad Šaruđi (Sharuji), koji je radio kao krizni direktor za Malaysian Airlines kada je MH370 izgubljen, kaže da je Zaharijeva porodica postala izolirana boreći se s teorijama zavjere u vezi s pilotom.

- Njima je dosta teško, zatvorili su se od medija jer ne mogu prihvatiti optužbe. Trude se svim silama da nastave život - rekao je.

U danima nakon što je avion nestao, bilo je toliko malo dostupnih informacija da se područje potrage protezalo od Kazahstana do Antarktike. U sedmicama, mjesecima i godinama nakon toga fragmenti dokaza, prikupljeni iz satelitskih podataka, radarskog praćenja, pa čak i analize morskih struja, pomogli su suziti potragu. No, to je također dovelo do potpuno različitih teorija.

Brojne teorije

Teorije su se kretale od pilota koji se odmetnuo do sabotaže i zavjera da je let oborila ili otela vladina agencija i da je sletio na mračno mjesto, bilo zbog osjetljivog tereta ili politički značajnog putnika. Mjesecima su nestali putnici bili pod povećalom, uz optužbe da su jedan ili više njih ovladali zrakoplovom uz dogovoreno ubistvo-samoubistvo. Razmotreni su i manje dramatični, neljudski čimbenici, uključujući električni kvar, požar ili iznenadno smanjenje pritiska u kabini.

U međuvremenu loša komunikacija s javnošću i kriza malezijske vlade - koju je u vrijeme nestanka aviona vodio premijer Nađib Razak, koji je sada u zatvoru zbog nepovezanih optužbi za korupciju - ometaju potragu.



U nedjelju je premijer Anvar Ibrahim ponovio stajalište Malezije da je spremna ponovno otvoriti istragu ako postoje uvjerljivi novi dokazi. Malezijski ministar prometa Anthoni Loke kaže da je spreman sastati se s američkom kompanijom za pomorsku robotiku "Ocean Infinityjem" kako bi razgovarali o novoj operaciji potrage.

Od 2014. pokrenute su tri službene istrage: neuspješna potraga u podmorju koju je vodila Australija, istraga malezijske policije i malezijska službena istraga o nesreći, koja je 2018. završila izvješćem na gotovo 500 stranica. Nijedna nije utvrdila uzrok nestanka aviona. Utihnuo je čak i detektiv amater Blejn Gibson, odvjetnik iz Sijetla koji je postao kvazislavan nakon pronalaska krhotina MH370 na plažama u Madagaskaru i Mozambiku. U svijetu teorija zavjere Gibson se suočio s hordama online trolova.

Pitanja iz 2014. ostaju bez odgovora u 2024. Glavno među njima je zašto je avion naizgled kontrolirano skrenuo s kursa prema Indijskom oceanu i zašto je utihnula ključna oprema za komunikaciju i praćenje aviona.

Teorija o odmetnutom pilotu

Zbog toga je velika pozornost usmjerena na Zaharija (53) i kopilota Farika Abdula Hamida (27), koji su vodili deseteročlanu posadu. Teorija o odmetnutom pilotu dobila je dodatnu pažnju kada su podaci prikupljeni iz kućnog simulatora letenja u Zaharijevom vlasništvu pokazali da je netko zacrtao kurs prema južnom Indijskom oceanu.

- Istina, sada se sa sigurnošću može znati puno toga o sudbini MH370 - napisao je 2019. Viliam Langeviše, pilot koji je postao istraživački novinar.

- Prvo, nestanak je bio namjeran čin. Nezamislivo je da je putanja leta, popraćena radijskom i elektroničkom tišinom, uzrokovana bilo kojom kombinacijom kvara sustava i ljudske pogreške - napisao je.

Langeviše vjeruje da je Zahari možda poslao mlađeg kopilota iz kokpita na neki izmišljeni zadatak, zatim isključio veći dio električnog sustava i namjerno spustio pritisak u avionu, uzrokujući brzu onesposobljenost svih u kabini u roku od nekoliko minuta.

- Prizor bi, slabo osvijetljen svjetlima za hitne slučajeve, prikazivao mrtve vezane za sjedala, s licima u bezvrijednim maskama za kisik koje vise sa stropa - napisao je Langeviše.

S mnogo snažnijom maskom za kisik u pilotskoj kabini Zahari je mogao preživjeti čak i na desetak tisuća metara visine, tvrdi Langeviše.

Teorija o zbunjenom pilotu

Druga teorija, za koju drugi stručnjaci sugeriraju da je moguća ili čak vjerojatna, jest ona o zbunjenom, a ne o odmetnutom pilotu.

Odnosno, Zahari se susreo s problemom poput požara ili pada pritiska i počeo se vraćati prema Maleziji, ali su ga svladale pare ili nedostatak kisika, poznat kao hipoksija.

U metežu su Zahari ili Farik možda slučajno isključili komunikacijsku opremu. Avion bi tada nastavio kao let duhova, pri čemu su putnici mrtvi, ali let se nastavlja na autopilotu.

Silvia Spruk Vrigli, autorica knjige The Mystery of Malaysia Flight 370 i dvije knjige o nestancima zrakoplova Without a Trace, kaže da je avio industrija već izvukla pouke iz tragedije i implementirala nova sigurnosna pravila, iako možda nikad neće doći do objašnjenja.

Evropa i Ujedinjeno Kraljevstvo od tada su naložili da se dodatni niskofrekventni podvodni lokator, koji pomaže u potrazi i spašavanju te lociranju preživjelih na moru, pričvrsti na konstrukciju zrakoplova i oni moraju moći odašiljati punom snagom najmanje 90 dana.

Također, postoje nastojanja da snimači glasa u kabini sadrže 25 sati podataka, umjesto samo dva.

Ipak, nakon 10 godina neodgovorenih pitanja teorije i protuteorije nastavljaju se razmnožavati online, bujajući kako bi popunile informacijski vakum.

- Ljudima nije jasno kako je moguće da nikada nećemo saznati šta se dogodilo - kaže Spruk Vrigli.