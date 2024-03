Španski premijer: Kongres bi mogao priznati palestinsku državu do 2027.

Španski premijer Pedro Sančez (Sanchez) izjavio je u subotu da će donjem domu španskog parlamenta predložiti priznanje palestinske države do 2027. godine, prenosi Anadolu.

- Učinit ćemo to zbog moralnog uvjerenja, jer je to pravedan cilj, ali i zato što je to jedini način da dvije države - Izrael i Palestina - mogu živjeti zajedno i koegzistirati u miru i sigurnosti - naveo je Sančez na platformi X.

Budući da će Sančezov mandat završiti do 2027. godine, španski premijer je rekao da će potaknuti Kongres poslanika da prizna palestinsku državu.

Španija se izdvaja među evropskim zemljama po tome što pokazuje najsnažniju podršku Palestini, a Sančez je prošlog novembra rekao da Madrid može jednostrano priznati palestinsku državu čak i ako se Evropska unija ne slaže.