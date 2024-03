Milijarder najavio gradnju Titanica II, replike broda koji je potonuo 1912. sa više od 2.200 ljudi

Milijarder i rudarski magnat Kliv Palmer (Clive) obećao je izgraditi brod “daleko, daleko bolji od originala” tokom otkrivanja nacrta za projekt Titanic II. Milijarder i rudarski magnat Clive Palmer obećao je izgraditi brod “daleko, daleko bolji od originala” tokom otkrivanja nacrta za projekt Titanic II.

Epski primjer

Palmer je unajmio sobu u operi u Sidneju kako bi saopćio da će se njegova vizija izgradnje velike replike propalog prekooceanskog broda konačno ostvariti. Ipak, nakon što je novinarima podijelio saopćenje u kojem je obećao da će njegova kompanija „Blue Star Line“ izgraditi “luksuzan brod vrhunskog stila”, Palmer je priznao da još nije osigurao brodogradilište.

Prošlo je gotovo 10 godina otkako je Palmer održao vrlo sličnu konferenciju za novinare u londonskom hotelu Ritz kako bi predstavio svoj san o gradnji novog Titanica. Novinari su ga još tada pitali je li projekt prevara ili reklamni trik, a Palmer je odgovorio kako ima “dovoljno novca da izgradi 10 Titanica”.

U međuvremenu, Palmer je odradio mandat u australskom parlamentu i potrošio milione dolara na razne pravne izazove, turističke pothvate te skupe izborne kampanje, piše Guardian. Iako je jednako luksuzan kao i njegov imenjak, Titanic II će imati sve moderne pogodnosti zajedno sa tehnologijom 21. stoljeća i najnovijim navigacijskim i sigurnosnim sistemima, naznačeno je na zvaničnoj stranici kompanije.

Dakle, Palmer je pokretač planova za izgradnju Titanika II, replike nesretnog broda koji je potonuo 1912. godine sa više od 2.200 ljudi na njemu. Samo 700 njih je tada preživjelo.

- To je epski primjer za sve nas, hrabrosti, otpornosti i služenja i mislim da su to stvari koje nam danas nedostaju u našem društvu. Sjećamo se muzičara koji su svirali ‘Nearer My God To Three‘ dok je brod tonuo. Zapamtite da za te ljude nije bilo važno da oni sami sebe spasu, već da služe drugima - podsjetio je.