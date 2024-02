Kejt Vinslet iskrena kao nikad do sada: Bilo je grozno nakon "Titanica"

Unatoč uspjehu koji joj je donio film "Titanic", Kejt Vinslet (Kate Winslet) otkrila je da bi neke dijelove tog iskustva ipak mogla preskočiti.

Glumica se za "Porter magazin" prisjetila nelagode koju je osjećala zbog slave nakon izlaska filma Džejmsa Kamerona (James Cameron) iz 1997. godine.

- Osjećala sam kao da moram izgledati na određeni način ili biti određena stvar, a zbog značajnog medijskog uplitanja u to vrijeme, moj je život bio prilično neugodan - rekla je Vinslet.

Ovo nije prvi put da Vinslet govori o svojoj slavi nakon "Titanica". Tijekom epizode podcasta "WTF s Marc Maronom" 2021. godine prisjetila se kako je "odmah prešla u režim samopomoći" nakon glavne uloge u blockbusteru jer se osjećala "zlostavljano" od britanskih medija.

- Sjećam se da sam razmišljala: "Ok, pa ovo je grozno i nadam se da će proći".I definitivno je prošlo, ali također me natjeralo da shvatim da ako je to značilo biti slavan, nisam bila spremna biti slavna, hvala. Ne, definitivno ne - bila je iskrena glumica.