Ruski vojni sud osudio čovjeka na 14 godina zatvora zbog saradnje s Ukrajinom

Ruski vojni sud izrekao je 14-godišnju zatvorsku kaznu čovjeku koga je proglasio krivim za saradnju sa stranom državom i “opravdavanje terorizma”, javili su ruski mediji u ponedjeljak.

Primao instrukcije paravojne grupe

Istražitelji su prvobitno optužili Vladlena Menšikova (29) za pokušaj sabotiranja željezničke pruge na kojima se prevozi vojna oprema kod njegovog rodnog mjesta Reža, malog sela u blizini uralskog grada Jekaterinburga, pišu novine Večernje vedomosti.

Kasnije je optužen za još dvije tačke, a optužba za pokušaj sabotaže je odbačena, navode novine, pozivajući se na dokumente vojnog suda u Jekaterinburgu.

U njima se navodi da je Menšikov osumnjičen da je primao instrukcije od Legije slobode Rusije, paravojne grupe Rusa sa sjedištem u Ukrajini, koja se protivi predsjedniku Vladimiru Putinu i koja je preuzela odgovornost za prekogranične napade na rusku teritoriju.

Napadi na željeznice

Ruski zvaničnici dovode u vezu proukrajinske diverzantske grupe s brojnim napadima na željeznice s ciljem ometanja snabdijevanja ratnog fronta u Ukrajini otkako je invazija Moskve počela prije više od dvije godine.

Ukrajinska unutrašnja špijunska agencija također je optužena za detonaciju eksploziva na željezničkim prugama unutar Rusije

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB), nasljednik KGB-a iz sovjetske ere, pritvorila je Menšikova u septembru 2022. na aerodromu u Sankt Peterburgu dok je pokušavao da se ukrca na let za Bjelorusiju, javile su Večernje vedomosti.

Novine nisu javile da li Menšikov namjerava da uloži žalbu, prenosi Reuters.