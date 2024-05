Vlada Slovenije danas započinje proceduru priznavanja Palestine kao države

Vlada Slovenije danas bi trebala započeti procedure za priznavanje Palestine kao države, no u samoj zemlji postoje neslaganja oko načina priznavanja, javlja Anadolija.

Istovremeno, skupina intelektualaca peticijom poziva vladu: "Priznajte Palestinu ili podnesite ostavku!"

Slovenska vlada

Slovenska vlada trebala bi u četvrtak pokrenuti postupke za priznanje Palestine kao nezavisne države, saopćeno je iz Ureda premijera nakon što je slovenski list "Delo" objavio da će Slovenija Palestinu priznati 21. maja.

Prema neslužbenim informacijama, došlo je do nesuglasica između Ministarstva vanjskih poslova i Ureda premijera zbog najave Vlade o pokretanju procedure za priznanje Palestine. U kabinetu premijera neslužbeno žele da se proces slovenskog priznanja Palestine odvija neovisno o procesima priznanja Palestine u Španjolskoj i Irskoj, a i Sloveniji je u interesu da Palestinu prizna što više država.

Navodi se da ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon želi da Slovenija prizna Palestinu istovremeno kad i Španjolska i Irska, koje bi Palestinu trebale priznati 21. maja, no taj datum još nije siguran.

Nesuglasice

Nesuglasice između Ureda premijera i Ministarstva vanjskih poslova oko načina priznavanja Palestine navodno su razlog što materijal za sjednicu vlade u četvrtak još nije usklađen. O tome će biti riječi i u četvrtak ujutro na redovnom sedmičnom koalicijskom sastanku.

- Očekuje se da će Vlada Republike Slovenije danas pokrenuti postupke za priznanje Palestine kao neovisne države. Slovenska javnost je o toj namjeri već upoznata kada su premijer Robert Golob i njegovi kolege premijeri Španjolske, Irske i Malte potpisali su deklaraciju na marginama zasjedanja Evropskog vijeća u martu u Bruxellesu o priznanju Palestine kada će priznanje donijeti pozitivne učinke za stanje u Gazi i kada je trenutak najprikladniji - saopćeno je iz Ureda premijera.

Kako su dalje objasnili, Vlada "priprema prijedlog pokretanja procesa priznavanja Palestine na način da će priznanje pridonijeti postizanju dogovora o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca".

Strahote u Gazi

- Strahote u Gazi moraju prestati. Zato je potrebno hitno zaustaviti izraelske napade na Gazu i pronaći rješenja za pregovaračkim stolom - ističu u Golobovom kabinetu, dodajući da Vlada ostaje "u kontaktu sa zemljama istomišljenicima, ali odluka o načinu i u trenutku priznanja suverena odluka pojedine zemlje".

Istodobno, navodi se kako bi se proces priznavanja Palestine, prema dosadašnjim planovima, trebao završiti nakon evropskih izbora (9. juna).

Naglašava se da Španjolska i Irska neslužbeno već znaju da bi Palestinu trebale priznati krajem maja, no prema tvrdnjama sugovornika Slovenija tada to neće učiniti.

Novinar slovenskog "Dela" Boštjan Videmšek izvijestio je da će Slovenija, Irska, Malta i Španjolska 21. maja priznati Palestinu, pozivajući se na "domaće i izraelske izvore". Istovremeno, list prenosi i da je skupina od 17 utjecajnih izraelskih diplomata i intelektualaca napisala javno pismo u kojem sve zemlje Evropske unije i Velike Britanije pozivaju na priznavanje neovisnosti Palestine i ostvarenje dvodržavno rješenje. Pismo je napisano u kontekstu događaja u Gazi i nadolazećeg slovenskog, španjolskog, irskog i malteškog priznanja Palestine, navodi list.

- Podržavamo odluku Španjolske, Irske, Malte i Slovenije da namjeravaju uskoro objaviti priznanje palestinske države i podržati njezino punopravno članstvo u Ujedinjenim narodima - navodi se u pismu, prenosi slovensko "Delo".

Potpisnici pisma

Potpisnici pisma smatraju da je priznanje palestinske državnosti stvar načela i povijesne pravde.

- Tako važan diplomatski manevar otklonio bi dvosmislenost koja je karakterizirala cijeli 'mirovni proces' od početka, te vratio diplomaciju na pravi put i prisilio sve strane u sukobu i ključne međunarodne aktere na odgovornost - skupina izraelskih diplomata i intelektualaca su uvjereni.

Najprije odluku o priznanju Palestine donosi vlada, a zatim čin priznanja moraju odobriti parlamentarni odbor za vanjsku politiku i Državni zbor (parlament). Za usvajanje akta o priznanju Palestine potrebna je prosta većina u parlamentu.

U međuvremenu, skupina od 350 slovenskih intelektualaca peticijom premijeru Robertu Golobu i ministrici vanjskih poslova Tanji Fajon poziva na priznanje Palestine. Čekanje na "povoljne okolnosti" opisano je kao licemjerje.

Dosta je bilo obmana

- Dosta je bilo obmana u nepodnošljivom čekanju. Slovenija mora odmah priznati Palestinu. Mora je priznati u roku od nekoliko tjedana, najkasnije do kraja svibnja ove godine, koliko procedure mogu trajati", ističu potpisnici u peticiju pod nazivom "Priznaj Palestinu ili ostavku!" Ako za to vrijeme ne dođe do priznanja, premijer Robert Golob i ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon trebali bi podnijeti ostavke, smatra skupina od više od 350 potpisanih intelektualaca predvođenih Borisom Vezjakom. Naglasili su da se odugovlačenje vlade s priznavanjem Palestine više ne može prihvatiti niti tolerirati. Odgađanje za 'povoljan trenutak' i 'povoljne okolnosti', kako se izrazio premijer Robert Golob, nedopustivo je licemjerje - dodaju.

U martu su premijeri Slovenije, Španjolske, Irske i Malte usvojili zajedničku izjavu u kojoj su izrazili spremnost da priznaju Palestinu kada se to može učiniti učinkovito i kada za to budu prikladne okolnosti.

Potpisnici peticije podsjetili su i na izjave ministrice Fajon koja je u ponedjeljak u emisiji na TV Slovenija rekla da neće biti boljeg trenutka za priznanje Palestine nego u bliskoj budućnosti te da smo sada na tački nema povratka, a to Palestina zaslužuje.

Izrael je pokrenuo kopnenu ofenzivu na Rafah

- Ovaj je sada došao! Izrael je pokrenuo kopnenu ofenzivu na Rafah. Osam mjeseci brojimo civilne žrtve, gotovo 15.000 djece je umrlo u Gazi, svaki dan gledamo more krvi, gladi i kršenja međunarodnog humanitarnog prava - upozorili su i zapitali se što se još treba dogoditi da se lakše donese odluka o priznanju Palestine.

- Postoji granica kada građanima moramo jasno dati do znanja: dosta je nesuverenog ponašanja naših političara, klanjanja stranim centrima moći i pritom ponižavanja našeg razuma - dodaju.