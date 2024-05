Završena operacija slovačkog premijera: Evo u kakvom je stanju

Prema saznanjima slovačkog portala "TA3", operacija premijera Slovačke Roberta Fica je završena. On je stabilno, dobro se osjeća i komunicira sa osobljem.

Na slovačkog premijera danas je u Handlovu pucao Juraj Cintula, poznati pisac i opozicionar. Fico je izašao iz zgrade vlade nakon sjednice, prišao je ogradi gdje je bio okupljen narod kada se iznenada pojavio Cintula koji je potegao pištolj i pucao u premijera.

Ficovo obezbjeđenje je reagiralo i prebacilo ga do automobila koji ga je odvezao do helikoptera. Letjelica je prebacila Fica u bolnicu u kojoj je on uspješno operiran, a napadač je odmah uhapšen.