Meri Cetinić, jedna od najboljih pop pjevačica regije, slavi 71. rođendan

Zajedno sa Slobodanom Kovačevićem osnovala je pop grupu “More” u kojoj je nastupala do kraja 1978. godine, kada je započela uspješnu solo karijeru.

1919. - U direktnom letu od Nju Faundlenda do Irske, koji je trajao deset sati i 12 minuta, engleski piloti Artur Braun (Arthur Brown) i Džon Olkok (John Alcock) prvi preletjeli Atlantik i za taj podvig dobili plemićke titule. U maju 1927. Atlantik je preletio Amerikanac Čarls Lindberg (Charles), koji je u avionu bio sam.

1843. - Rođen norveški kompozitor, pijanista i dirigent Edvard Hagerup Grig, koji je, inspirišući se nacionalnim folklorom, afirmisao norvešku muziku u svijetu. Posebno je značajan njegov doprinos razvoju postromantičarske evropske harmonije. Izraziti liričar, najbolja djela je ostvario u malim formama, poput klavirskih minijatura ("Lirski komadi"), 25 nordijskih narodnih pjesama i plesova, svite "Holberg", "Poetičnih muzičkih slika", humoreski, solo pjesama. Ostala djela: Klavirski koncert u A-molu, orkestarske svite "Per Gint", "Sigrud Jorsalfar", Gudački kvartet, Koncert za klavir i orkestar, tri violinske sonate, horske kompozicije.

Umrla Ela Džejn Ficdžerald, nekrunisana kraljica džeza

1996. - Umrla američka pjevačica Ela Džejn Ficdžerald (Ella Jane Fitzgerald), nekrunisana kraljica džeza, savršene tehnike, izvanredne improvizatorske imaginacije i širokog glasovnog raspona. Čuvena je po "skat" dijalozima s velikim džez muzičarima - poput Luisa Armstronga, Đuka Elingtona i Vilijama "Kaunta" Bejzija.

2010. - Preminuo Bekim Fehmiu, bard jugoslavenskog glumišta, počinivši samoubistvo hicem iz pištolja. Fehmiu je rođen 1936. godine u Sarajevu. Nakon italijanske okupacije u Drugom svjetskom ratu porodica se iz Sarajeva nakratko odselila u Skadar, a 1941. godine na Kosovo. U Beogradu je završio Akademiju dramskih umetnosti. Glumio je u 41 filmu snimljenom od 1953. do 1998. godine. Zapažene su njegove uloge u filmovima “Specijalno vaspitanje”, “Skupljači perja”, “The Odyssey” (poznat kao “The Adventures of Ulysses”), “Black Sunday”, “Hot years”, “The Deserter” i “Roj”. Nakon uloge Bijelog Bore odigrane na romskom jeziku u filmu Saše Petrovića "Skupljači perja" počeli su ga tražiti strani redatelji, uključujući američke. Taj je film u Kanu nagrađen Zlatnom palmom. U 2001. godini u izdanju Samizdat B92 objavljena je knjiga memoara Bekima Fehmiua s naslovom “Blistavo i strašno”, koja opisuje njegov život od rođenja 1936. godine u Sarajevu do 1955. godine, kada se pridružio Prištinskom pozorištu.