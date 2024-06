Završne riječi Donalda Trampa: "Ti se samo žališ Džo, a živimo u paklu"

Okončana je prva debata između trenutnog predsjednika SAD Džo Bajdena (Joe Biden) i republikanskog kandidata i bivšeg predsjednika Donalda Trampa (Trump), a prilikom iznošenja završnih riječi, Tramp je krenuo u napad na Bajdena.

Loše vodstvo

Bivši predsjednik je Bajdena nazvao "žaliocem" i rekao da "ne radi ništa". Napao je Bajdenovu graničnu politiku i njegovo rukovanje povlačenjem iz Afganistana kao i druge aspekte Bajdenove vanjske politike.

- On se samo žali, hoće ovo, hoće ono, a ništa nije uradio. Ispali smo budale u Avganistanu, nismo zaustavili Izrael, Iran je bankrotirao, nisu imali novac za finansiranje terorista, Ukrajina se ne bi desila. Sve je eksplodiralo jer te ne poštuju, niko nas te poštuje u svijetu. On ima radna mjesta jer sam ja to obezbjedio, niko to nije vidio. Živimo u paklu - rekao je Tramp pokazujući na Bajdena.

Također je rekao da je njegov protivnik ponovo uveo propise, loše vodio rat na Bliskom istoku, odnose sa Kinom i zdravstvo.

Pohvalio se

Iskoristio je priliku i da pohvali svoj rekord tokom prvog predsjedničkog mandata.

- Obnovili smo vojsku, dobili smo najveće smanjenje poreza u historiji, najveće smanjenje propisa u historiji - rekao je Tramp.

Također je dodao da ono što su uradili za vojsku je nevjerovatno, vojnici odmah mogu da odu kod ljekara, a ne da čekaju po tri mjeseca.

- Mi smo u naciji koja propada, ali ona više neće biti neuspješna, ponovo ćemo je učiniti sjajnom. Hvala vam - rekao je Tramp.