Na izborima u Francuskoj najveća izlaznost u posljednjih 40 godina

Najnoviji podaci o izlaznosti na francuskim parlamentarnim izborima upravo su stigli i znatno su veći nego na izborima u novijoj historiji, javlja BBC.

Do 17:00 sati po lokalnom vremenu, 59,39 posto biračkog tijela je glasalo, prema najnovijim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.

U 2022. godini u ovo vrijeme, izlaznost je bila 39,4 posto.

Kako se navodi, ovo je najveća izlaznost od parlamentarnih izbora 1986. godine, i već su viši nego na izborima 2012, 2017. i 2022. godine.

- Ovo je najviši nivo od parlamentarnih izbora 1986. godine - rekao je Matje Galjar, direktor istraživanja u Ipsos institutu za anketiranje, na platformi X.

On procjenjuje da bi ukupna izlaznost do zatvaranja birališta (20.00 sati) mogla dostići 67,5 posto - što bi bila najviša izlaznost od 1997. godine.

Izlaznost je već veća na ovim izborima nego na izborima u novijoj historiji, što će imati važan utjecaj na ono što će se dogoditi u drugom krugu.

Ali veći razlog je što - bilo da ste za ili protiv Nacionalnog okupljanja (RN) - svi mogu da vide da je ovo glasanje važno.

Ako je izlaznost visoka, to bi trebalo da znači više nadmetanja u drugom krugu glasanja 7. jula, zbog neobičnog francuskog izbornog zakona.

Da biste se kvalifikovali za drugi krug, morate biti jedan od dva lidera u prvom krugu. Ili morate imati 12,5 posto registrovanog biračkog tijela - ne 12,5 posto glasova, već svih potencijalnih birača u izbornoj jedinici.

To znači da što je izlaznost niža, to je teže trećem kandidatu da dostigne prag. Ali visoka izlaznost - recimo 62,5 posto - znači da treći kandidat može proći s 20 posto glasova, što je ostvarljivije.

Što je više "triangularnih" glasanja, to bi - u teoriji - trebalo da favorizuje Nacionalno okupljanje. To je zato što anti-RN glasovi neće biti koncentrisani na jednog kandidata.

Ali u nekim izbornim jedinicama gdje postoje trostruke nadmetanja, možemo očekivati da će ili centrista ili ljevičar odustati - da bi se stvorio jedinstveni anti-RN glas.