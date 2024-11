Hadrović: Nova američka administracija manje će se baviti Balkanom

Nova američka administracija manje će se baviti Balkanom, ali "možemo biti obradovani" izborom Marka Rubija (Marco Rubio) za novog šefa diplomatije, izjavio je u razgovoru za Fenu u Vašingtonu viši savjetnik za globalnu sigurnost i diplomatiju Instituta za razvojni utjecaj, bivši bh. diplomata Adnan Hadrović.

Hadrović je govorio za Fenu dok u američkoj prijestonici traju pripreme za inauguraciju Donalda Trampa (Trump) 20. januara. Na prostoru ispred kompleksa Bijele kuće u toku su radovi na podizanju tribina za svečanost inauguracije, te turisti, kojih je tu veliki broj svakoga dana, ne mogu ući u taj prostor.

Trampova vanjska politika

Objašnjavajući vanjsku politiku novoizabranog republikanskog predsjednika, Hadrović naglašava da prije svega treba dobro znati njegovu politiku iz prošlog mandata, kao i dodatne elemente te politike koji su pripremljeni prvenstveno u projektu 2025, koji stavlja akcente na Sjedinjene Američke Države na prvom mjestu.

Drugi element koji će značiti promjenu politike je unilateralizam, odnsno povlačenje iz multilateralnih institucija. Tu se ne misli na potpuno povlačenje, nego smanjivanje američke podrške takvim institucijama. Hadrović tu prvenstveno misli na NATO i podršku Evropskoj uniji prvenstveno s ekonomske tačke gledišta. Zato što ekonomski gledano veliki je debalans u trgovinskoj razmjeni između SAD-a i Evropske unije, a Trump želi da se to promijeni.

Također, ići će se često na bilateralne sporazume zaobilazeći multilateralne institucije. U tom smislu Evropa će se naći na udaru.

Rješavanje rata u Ukrajini

Hadrović dalje očekuje da Tramp krene pokušati riješiti ono što je obećao, a to je ruska agresija na Ukrajinu. On je zabrinut rješenjima koja su "na stolu" i kako ta rješenja mogu uticati ne samo na Ukrajinu, koja će vjerovatno ostati bez dijelova svoje teritorije, već kako će ta rješenja uticati na susjednu Moldaviju, koja već ima problem Pridnjestrovlja, te kako će se to preliti na Zapadni Balkan.

- Samo to ponovno stavljanje na sto promjene granica je vrlo opasna priča za sam Balkan - ističe Hadrović.

On najavljuje da će se nova administracija manje baviti Balkanom, što u jednu ruku može biti i prednost ali i mana.

Sa druge strane kaže da "možemo biti obradovani" izborom senatora sa Floride Marka Rubija za novog šefa američke diplomatije.

- Rubio je dio washingtonskog establishmenta. On je u vašingtonskim krugovima od 2011. godine. Vrlo dobro poznaje međunarodne odnose. Bio je u vanjskopolitičkom komitetu Senata... - navodi Hadrović, ističući da se radi o čovjeku koji poznaje međunarodnu scenu.

Smirujuće izjave

Ističe da su njegove izjave koje su bile upućena prema Balkanu i Bosni i Hercegovini više bile "smirujuće", nego što eventualno mogu donijeti neke "vjetrove zabrinutosti".

Međutim, Hadrović upozorava na to ko će biti ispod Rubija.

- Jako je važno da ljudi znaju da BiH neće biti visoko na listi prioriteta i da će se ne samo Bosnom i Hercegovinom, nego i Zapadnim Balkanom baviti niže ragirani dipomati i službenici Stejt Deparmenta i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Tu može biti malo zabrinutosti, mada se još uvijek ne barata imenima tako da se tu ništa posebno ne može reći - zaključio je Hadrović u razgovoru za Fenu.