EU želi pregovore, a ne odmazdu

Evropska unija saopćila je jučer da će od naredne nedjelje početi da naplaćuje uzvratne carine na određenu američku robu, nakon što su se ministri trgovine EU saglasili da preferiraju pregovore u cilju ukidanja nameta koje je uveo predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) od odmazde.

Blok od 27 zemalja suočava se sa uvoznim carinama od 25 posto na čelik, aluminijum i automobile, kao i “recipročnim” carinama od 20 posto od srijede za gotovo svu ostalu robu, u okviru Trampove politike usmjerene protiv zemalja za koje tvrdi da postavljaju visoke prepreke za američki izvoz, podsjeća Reuters.

Izbjegavanje otvorenog trgovinskog rata

Ministri nadležni za trgovinu sastali su se jučer u Luksemburgu kako bi raspravili odgovor EU, kao i odnose s Kinom. Mnogi su istakli da je prioritet pokretanje pregovora i izbjegavanje otvorenog trgovinskog rata.

- Moramo ostati pribrani i reagovati na način koji će doprinijeti smirivanju situacije. Berze trenutno pokazuju šta će se dogoditi ako odmah pređemo na eskalaciju. Ali bit ćemo spremni da preduzmemo kontramjere ako to bude neophodno da bismo Amerikance doveli za pregovarački sto - izjavila je nizozemska ministrica trgovine Reinet Klever.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von Der Leyen) izjavila je na konferenciji za novinare u Briselu da je EU spremna da pregovara o sporazumu o nultim carinama za industrijsku robu.

- Prije ili kasnije, sjest ćemo za pregovarački sto sa SAD i pronaći obostrano prihvatljiv kompromis - rekao je komesar za trgovinu EU Maroš Šefčovič na konferenciji za novinare.

Šefčovič je izjavio da su razgovori sa Vašingtonom još u ranoj fazi i da je ponudio sporazum o “nultim carinama” za automobile i druge industrijske proizvode, izrazivši nadu da bi pregovori uskoro mogli da počnu.

On je također kazao da će EU početi da naplaćuje prvu rundu ciljanih carina na američki uvoz od 15. aprila, a drugu od 15. maja, kao odgovor na američke carine na evropski čelik i aluminijum.

Ševčovič je, kako prenosi Reuters, istakao da kontramjere EU, usmjerene na listu američkog uvoza kao odgovor na carine koje je Trampova administracija uvela na čelik i aluminijum, neće premašiti vrijednost od 26 milijardi eura (28,46 milijardi dolara), nakon što su uzete u obzir primjedbe država članica.

"Nećemo čekati beskonačno"

On je također jasno stavio do znanja da, mada EU preferira da pregovorima postigne ukidanje tarifa sa SAD, spremna je da pojača svoj odgovor. To bi moglo uključiti i upotrebu Mehanizma EU za zaštitu od prinude (ACI), koji bi omogućio Uniji da se usmjeri na američke usluge ili da ograniči pristup američkih kompanija javnim tenderima u EU.

- Dok EU ostaje otvorena za pregovore - i snažno ih preferira - nećemo čekati beskonačno - rekao je Šefčovič, dodajući da će Unija nastaviti s uvođenjem kontramjera i preduzeti korake kako bi spriječila preplavljivanje tržišta preusmjerenim uvozom.

- Spremni smo da iskoristimo sve alate kako bismo zaštitili jedinstveno tržište - rekao je, ponovivši stavove francuskog ministra trgovine Lorana Sen-Martina.

Međutim, neke zemlje članice EU, posebno one koje su snažno izložene trgovini sa SAD, pozvale su na oprez. Irski ministar vanjskih poslova Sajmon Haris (Simon Harris) opisao je ACI kao “pravu nuklearnu opciju” i rekao da vjeruje da većina članica EU trenutno nije spremna da ide tim putem, barem ne za sada.

Odlazeći njemački ministar privrede Robert Habek (Habeck) rekao je da bi EU trebalo da bude svjesna da se nalazi u snažnoj poziciji - pod uslovom da nastupi jedinstveno.

- Berze već bilježe pad, a šteta bi mogla postati još veća... Amerika je u poziciji slabosti - rekao je u Luksemburgu.

Habek je dodao da nada Trampovog saradnika Ilona Maska (Elon Musk) u postizanje nultih carina između Evrope i SAD odražava upravo tu činjenicu.

Međutim, glavni Trampov savjetnik za trgovinu jučer je odbacio Maskovo zalaganje za “nulte carine” između SAD i Evrope, nazvavši direktora Tesle “sklapačem automobila” koji zavisi od djelova iz drugih zemalja, prenio je Reuters.

Očekuje se da će EU ove nedjelje odobriti početni set kontramjera na američki uvoz u vrijednosti do 28 milijardi dolara, počev od zubnog konca do dijamanata, kao odgovor na Trampove carine na čelik i aluminijum, a ne na šire “recipročne” namete.

Ali čak je i taj potez izazvao napetosti, pošto je Tramp zaprijetio kontramjerom u vidu carine od 200 posto na alkoholna pića iz EU ukoliko blok nastavi s planiranom carinom od 50 posto na američki burbon. Francuska i Italija, kao veliki izvoznici vina i žestokih pića, izrazile su zabrinutost.

Recipročne tarife

Blok od 27 zemalja trebalo bi da do kraja aprila predstavi i širi paket kontramjera, kao odgovor na američke carine na automobile i tzv. recipročne tarife.

Međutim, u trgovinskom ratu carina na robu, Brisel ima manje prostora da uzvrati Vašingtonu, s obzirom na to da je ukupna vrijednost američke robe uvezene u EU 2024. iznosila 334 milijarde eura, dok je izvoz iz EU u SAD dostigao 532 milijarde eura.

Trampovi planovi o uvođenju carina ponovo su jučer potresli globalna tržišta, nakon što je izjavio da će strane vlade morati da plate “mnogo novca” kako bi se ti nameti ukinuli. Američke akcije su nakratko zabilježile rast zbog nagovještaja moguće pauze, ali su ubrzo ponovo pale.

Azijske i evropske berze su potonule, a cijene nafte bilježe oštar pad, jer su se investitori uplašili da bi carine, koje je Tramp tokom vikenda uporedio sa “lijekom za rješavanje problema”, mogle dovesti do viših cijena, slabije potražnje i potencijalno globalne recesije.

Američke akcije su jučer u jednom trenutku porasle nakon što je CNBC objavio da je savjetnik u Bijeloj kući Kevin Haset (Hassett) kazao da Tramp razmatra pauzu od 90 dana u primjeni carina za sve zemlje osim Kine. Međutim, akcije su ponovo pale nakon što je isti medij prenio da je Bijela kuća tu izjavu nazvala “lažnom viješću”.

Bez znaka popuštanja

Tramp u ponedjeljak nije pokazao nikakve znake popuštanja svoje carinske politike - ponovo pozvao američke Federalne rezerve da smanje kamatne stope i oštro je napao Kinu zbog uvođenja kontramjera.

Tramp je kazao da će Kini uvesti dodatne carine od 50 posto ukoliko Peking ne povuče svoje kontramjere protiv SAD.

- Dodatne carine od 50 posto stupaju na snagu 9. aprila, ako Kina ne povuče carine od 34 odsto do 8. aprila - objavio je predsjednik SAD.

- Pored toga, svi razgovori s Kinom u vezi sa njihovim zahtjevima za sastanke s nama bit će obustavljeni! Pregovori sa drugim zemljama, koje su također zatražile sastanke, počet će odmah - napisao je Tramp u objavi na mreži Truth Social.