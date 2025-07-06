Mask formirao stranku: Najavio pobjedu uz primjer iz antičke Grčke

Mask je ovo potvrdio na društvenoj mreži X gdje je naveo kako su sve procedure za formiranje stranke završene.

- U omjeru 2 prema 1, ako želite novu političku stranku, imat ćete je. Kada je u pitanju bankrot naše zemlje zbog rasipništva i korupcije, živimo u jednopartijskom sistemu, a ne u demokratiji. Američka stranka je formirana da vam vrati slobodu – izjavio je Mask.

Ubrzo nakon njegove objave, pokrenuta je i stranica stranke, na kojoj su se hvalili kao grupa izgrađena na zdravom razumu, a ne na konsultantima. Već je stekla 19.200 pratilaca.

- Način na koji ćemo razbiti jednopartijski sistem jeste korištenje varijante putem koje je Epaminonda razbio mit o spartanskoj nepobjedivosti kod Leuktre: Izuzetno koncentrisana sila na preciznoj lokaciji na bojnom polju - napisao je u subotu Mask aludiravši tako na bitku koja se odvijala 371. godine prije Krista, a u kojoj su se sukobili Tebanci i Spartanci.