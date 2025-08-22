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IZRAZILI ZAHVALNOST

Ukrajina primila 4,05 milijardi eura međunarodne pomoći

Ova podrška jača i državni budžet i proces obnove, kazala je ukrajinska premijerka

Sviridenko: Izrazila zahvalnost evropskim partnerima. Platforma X

FENA

22.8.2025

Ukrajina je primila 4,05 milijardi eura međunarodne pomoći, uključujući milijardu eura u okviru ERA kredita finansiranih zamrznutom ruskom imovinom i 3,05 milijardi eura u okviru Ukrajinskog instrumenta za obnovu i integraciju, izjavila je premijerka Julija Sviridenko.

- Ukrajina je primila 4,05 milijardi eura - milijardu eura putem ERA kredita finansiranih zamrznutom ruskom imovinom i 3,05 milijardi eura u okviru Ukrajinskog instrumenta za obnovu i integraciju. Ova podrška jača i državni budžet i proces obnove - kazala je ukrajinska premijerka, javio je UKRINFORM.

Sviridenko je izrazila zahvalnost evropskim partnerima na pomoći.

# UKRAJINA
# JULIJA SVIRIDENKO
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