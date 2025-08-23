OnlyFans isplatio vlasniku 700 miliona dolara dividendi

Online platforma OnlyFans isplatila je svom vlasniku, ukrajinsko-američkom poduzetniku, 522 miliona funti ili oko 700 miliona dolara (oko 600 miliona eura) dividendi prošle i ove godine.

Prihodi su porasli za devet posto na 1,4 milijarde dolara prošle godine, nakon što je platforma isplatila kreatorima sadržaja 5,8 milijardi dolara.

Broj korisnika s korisničkim računom koji plaćaju za pristup sadržaju porastao je za 24 posto u odnosu na prethodnu godinu, na 377,5 miliona. Sadržaj za platformu stvorilo je 4,6 miliona ljudi, što je 13 posto više nego godinu prije.

Platforma je primila oko 7,2 milijarde dolara (6,15 milijardi eura) pretplata od pretplatnika, od čega je 5,8 milijardi dolara isplaćeno kreatorima sadržaja, sažela je njemačka novinska agencija dpa izvještaj agencije PA Media.

Tvrtka sa sjedištem u Londonu, koja većinu svojih prihoda ostvaruje u Sjedinjenim Državama, izvijestila je o dobiti prije oporezivanja od 683,6 miliona dolara (583 miliona eura), što je četiri posto više nego godinu ranije.

OnlyFans, platforma na kojoj pojedinci objavljuju fotografije i videozapise o raznim temama, uključujući i one seksualno eksplicitne, za svoje pretplatnike, u vlasništvu je Fenix Internationala, tvrtke u vlasništvu ukrajinsko-američkog poslovnog čovjeka Leonida Radvinskog, javlja SEEbiz.