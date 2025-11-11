Robert Levandovski: Kao vino

Nakon sedmica provedenih van terena zbog povrede, Robert Levandovski se vratio, i to na način koji priliči samo istinskim fudbalskim velikanima. Na teškom gostovanju u Vigu, gdje je Barcelona savladala Seltu rezultatom 4:2, poljski napadač bio je apsolutni heroj utakmice, postigavši hettrik i podsjetivši sve zašto ga smatraju jednim od najboljih golgetera svoje generacije.

Levandovski je već u 10. minuti načeo mrežu domaćih s bijele tačke, a potom je u 37. minuti, uz asistenciju Rašforda, ponovo bio precizan. Treći gol, kojim je potvrdio pobjedu i kompletirao svoj čudesni povratak, postigao je glavom u 74. minuti nakon kornera istog saigrača.

Ovim učinkom, s 37 godina i 80 dana, Levandovski je ušao u historiju kao četvrti najstariji igrač koji je postigao tri gola u jednoj utakmici La Lige. Ispred njega su ostali samo Horhe Molina, Hoakin Sančez i legendarni Alfredo di Stefano – društvo kojem pripada samo elita.

Levandovski je ovim nastupom još jednom dokazao da za njega godine nisu prepreka, nego dodatni motiv da iznova piše poglavlja svoje veličanstvene karijere.

Poljak je ovom pobjedom približio Barcelonu na samo tri boda zaostatka za Realom i vratio im nadu da se mogu boriti za titulu.