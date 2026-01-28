Salkan Delić: Kur’an na Brajevom pismu

Salkan Delić iz Srebrenika je idejni autor prepiske Kur'ana po tedžvidu na Brajevom pismu, kojom će omogućiti da Kur'an ispravno, na arapskom jeziku, uče i slijepe i slabovidne osobe. Projekt započet u martu trenutno privodi kraju uz pomoć imama iz Tuzle i Srebrenika, ostavljajući trajno dobro generacijama.

Salkan je, inače, rođen slijep, ali je završna godina Islamskog pedagoškog fakulteta, budući je hafiz, bez problema koristi laptop i mobitel, vozi bicikl, pa čak igra i nogomet.

- Allah, dž.š., odredio je da tako bude, da moj nedostatak budu oči. Ako je Gospodar tako odredio, onda tu nema ljutnje, nema “ne mogu, neću, ne može se ovo ili ono”. Oduzeo mi je vid, ali mi je podario brojne druge blagodati, pa mogu da osjetim šta god je u mojoj blizini. Oštrije čujem, brže pamtim... Sve što je iskušenje, to treba prihvatiti i znati se nositi s tim jer Allah zaista oduzima da bi dao - kazao je Salkan za AA.