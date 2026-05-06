Ibro Rahimić: Preporodio 'Rođene'

Velež danas igra prvu utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Zrinjskog, a jedan od najzaslužnijih što su “Rođeni” uopće došli u poziciju da se bore za trofej je Ibro Rahimić.

Iskusni stručnjak preuzeo je ekipu u trenutku kada je Velež bio daleko od ambicija koje nosi ime mostarskog kluba, ali je vrlo brzo vratio red, energiju i vjeru u svlačionicu. Pod njegovim vodstvom “Rođeni” su od tima koji je tražio izlaz iz krize postali ekipa koja se ponovo pita, koja igra hrabro i koja pred sobom ima priliku da sezonu pretvori u veliku priču.

Rahimić je Velež podigao na noge bez velikih riječi i praznih obećanja. Njegov potpis vidi se u čvršćoj igri, boljem pristupu i karakteru ekipe koja više ne djeluje izgubljeno ni u najvećim utakmicama.

Danas je pred njim novi izazov, možda i najveći u ovom mandatu. Gradski derbi u finalu Kupa protiv Zrinjskog nije obična utakmica, nego duel emocija, pritiska i prestiža, a Rahimić je čovjek koji je Veležu vratio pravo da vjeruje da može do trofeja.