Luka Dončić: Meč za pamćenje

NBA ne pamti partiju kakvu je u noći s utorka na srijedu odigrao Luka Dončić.

Slovenski košarkaš imao je nevjerovatnu večer, u kojoj je jedinstvenim tripl-dablom ispisao historiju najjače košarkaške lige na svijetu.

Njegovi Dalas Meveriski su nakon velikog preokreta u produžetku uspjeli savladati Njujork Nikse (126:121), a Dončić je obilježio meč s 60 koševa, 21 košem i 10 asistencija.

Prije njega su Vilt Čemberlejn (Wilt Chamberlain) i Elgin Bejlor (Baylor) uspijevali doći do tripl-dabla ubacivši 50 ili više koševa, ali niko to do sada nije uspio napraviti s 60 ili više koševa.

Košarkaški svijet se i ranije divio Dončiću, ali nijednom kao nakon ove utakmice, koja je najbolja u njegovoj karijeri, a, prema mnogima, i jedna od najboljih u historiji košarke.

Luka Dončić rođen je 28. februara 1999. godine u Ljubljani. Karijeru je počeo u Union Olimpiji, iz koje je još kao omladinac otišao u Real Madrid. S Kraljevskim klubom je tri puta bio prvak Španije, a vodio ga je i do naslova prvaka Evrope.

Kao trećeg pika prve runde drafta 2018. izabrali su ga Atlanta Hoksi, a zatim ga trejdovali u Dalas Meverikse. Nakon sjajne prve sezone proglašen je rukijem godine, a u naredne tri sezone biran je u Ol-star ekipu. Lider je franšize Dalas Meveriksa po broju tripl-dabl učinaka.

U svojim vitrinama ima i evropsko zlato s reprezentacijom Slovenije.