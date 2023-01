"Dubioza kolektiv": Oprostiti uspjeh!

Općepoznato je da se sve oprašta, osim uspjeha. To je posebno usađeno u mentalitet balkanskih naroda, dok je Sarajevo uvijek prednjačilo u tome. Kažu da tu nema zvijezda, da, ako neko i samo pomisli da se uzdigne među nedodirljive, Sarajevo je tu da ga spusti „među raju“.

Nešto slično se desilo i s novogodišnjim nastupom megapopularne bh. grupe „Dubioza kolektiv“, koja je u svom maniru napravila spektakl u Titovoj ulici u prijestonici BiH. No, oni koji su se trebali brinuti o organizacijskom dijelu, omanuli su u tome da se osiguraju dobar razglas i odbrojavanje do ponoći. Teško je povjerovati da su momci iz „Dubioze“, predvođeni Branom Jakubovićem, namjerno sišli s bine nekoliko minuta do ponoći i vratili se nakon dočeka 2023.

Ipak, upravo su oni pokupili najviše kritika i podnijeli ih stoički. Nisu ulazili u polemike, jeftino oglašavanje na društvenim mrežama, pravdajući se ili, ne dao Bog, prebacujući krivicu na druge.

Samo su za „Avaz“ poručili: „Mi smo sretni i ponosni na Sarajevo, koje je i u noći dočeka Nove godine potvrdilo da je istinski evropski grad. Političke interpretacije organizacijskog kvaliteta ostavljamo političarima, a građanima želimo godinu mira, zdravlja i blagostanja.“

Treba li podsjetiti da je „Dubioza“ jedan od rijetkih bendova koji nastupa na sve četiri strane svijeta, gdje ih svi dočekuju raširenih ruku, da su članovi grupe poželjni gdje god da se pojave, od festivala, do raznoraznih protesta na prostoru BiH, kojih je često i previše, jer, da je sreće, ne bismo protestirali jer nemamo plaća ili osnovnih ljudskih prava? Treba li podsjetiti da su oni jedni od rijetkih koji daju vjetar u leđa i bezrezervnu podršku penzionerima, rudarima, svima onima koji su na margini društva?

„Dubioza“ je naša, a svjetska. I to se mora poštovati.