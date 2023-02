Nejra Sipović: Prvakinja Evrope

lada karatistkinja sarajevskog KK “Ippon” i reprezentacije BiH Nejra Sipović osvojila je zlatnu medalju u kategoriji mlađe seniorke do 55 kilograma na 50. evropskom prvenstvu za kadete, juniore i U-21, koje je održano u kiparskoj Larnaki.



U finalnoj borbi bh. karatistkinja je savladala Natali Osadčuk iz Ukrajine sa 6:3, a prethodno je bila bolja od Ramazanov iz Azerbejdžana (8:0), Andrianopol iz Grčke (2:1), Lobato-Sančez iz Španije (3:0) i Bič (Bitsch) iz Njemačke (8:0).

Nejra se odavno nalazi u samom vrhu evropskog i svjetskog karatea, a osvajanjem naslova prvakinje Evrope samo je potvrdila svoj kvalitet i nastavila žetvu medalja na najvećim takmičenjima.

Nejra Sipović rođena je 22. oktobra 2003. godine u Sarajevu. Uspješna je studentica prve godine „School of Science and Technology“ – smjer političke nauke i međunarodni odnosi i diplomatija UNSA-e. Majstor je karatea crni pojas 2. dan i dugogodišnja reprezentativka BiH od dječije do seniorske selekcije.

Dugi niz godina je zbog svojih uspješnih nastupa i osvajanja mnogih odličja prisutna u samom vrhu svjetskog karatea. U prethodnoj godini je osvojila bronzane medalje na 19. mediteranskim igrama „Oran 2022.“ te Svjetskom kupu u Poreču, a bila je petoplasirana na Evropskom seniorskom prvenstvu u Gazijantepu. Prije toga bila je juniorska viceprvakinja Evrope.