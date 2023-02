Izetbegovićka Jr.

Primjer je to najgorih feudalnih praksi, u kojima se narod drži u pokornosti, strahu, siromaštvu i lažnom vjerskom moralu, dok elite i njihovo potomstvo žive u najvećem luksuzu od otetih resursa od tog istog naroda.

Prestolonasljednica je pride dobila privilegiju i da je vjenča reisu-l-ulema lično, a Erdoan (Erdogan) joj bude kum. Za sve to vrijeme njen otac je karijeru gradio prosipajući neukim i siromašnim masama priču o vjeri i skrušenosti, a njegovi najbliži saradnici im poručivali da nemaju pravo da se žale ako imaju bilo šta da jedu.

Rijetko gdje su se vidjele bahatost, socijalna neosjetljivost i suština društva koje je u bošnjačkom “fildžanistanu” gradio bračni par Izetbegović kao na primjeru njihove kćerke. Dok su desetine hiljada mladih bile primorane napustiti svoju domovinu trbuhom za kruhom, ili se mukotrpno boriti u društvu koje im ne pruža perspektivu, mezimica je za to vrijeme bila u privilegiji po Sarajevu organizirati skupe razuzdane zabave i „razvijati biznise“ preko poslovanja njenih firmi s državnim preduzećima pod kontrolom SDA.

Društvo je to dubinske nejednakosti i nepravde jer dijete rođeno u selu kod Kalesije ne može ni maštati o takvim prilikama u životu.

Možda je Izetbegovićka Junior zaista vrhunski menadžer, no činjenica da ništa u životu nije napravila bez veza i uvezanih ljudi sa svojim roditeljima daje nam i više nego dovoljno razloga da sumnjamo u to.

Možda joj se, kako upućeni tvrde, sve to patrijarhalno islamističko licemjerje koje njen otac, zajedno sa svojim radikalnim pristalica, širi iskreno i gadi, no nikad joj nije bilo mrsko iz te ruke piti vode. Naprotiv, kao i njeni roditelji, savršeno nastavlja zloupotrebljavati svoje prezime kako bi živjela u svim mogućim nezasluženim privilegijama, na račun ostatka društva. A taj sistem nepravde moralno je jedino do temelja razmontirati.