Armand Duplantis: Šesti put oborio svjetski rekord

Šveđanin Armand Duplantis (23) postavio je novi svjetski rekord u skoku motkom nakon što je preskočio 6,22 metra na dvoranskom takmičenju u francuskom Klermon Feranu. Tako je za jedan centimetar popravio svoj najbolji skok s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva na otvorenom.



Olimpijski pobjednik iz Tokija Duplantis preskočio je 6,22 metra u trećem, posljednjem pokušaju na „All-Star“ mitingu u Klermon Feranu, koji organizira tamošnja zvijezda skoka motkom Reno Lavileni (Renaud Lavillenie), i impresionirao 4.000 gledalaca u dvorani.

- Izvrsno iskustvo. Kada imate ovakve trenutke, kada je energija na tako visokom nivou i kada poletite prema letvici, kao da lebdite. Nekako mi se čini da moje tijelo nije ni sletjelo na strunjaču nakon tog skoka - objasnio je Šveđanin i dodao:

- Malo mi se sve to čini previše. Stvarno mislim da je to zbog Rene jer on mi puno znači. Od prvih atletskih koraka bio je moj najveći idol - rekao je Duplantis, koji je prvi put oborio svjetski rekord u poljskom Torunu prije gotovo tri godine – 6,17 metara.

Armand Duplantis rođen je 10. novembra u Lafejetu – Luizijana (SAD). Otac mu je Amerikanac porijeklom iz Francuske, a majka Šveđanka. Otac mu je, također, bio odličan motkaš, s ličnim rekordom 5,80, a njegova majka se bavila sedmobojom i rukometom.

Prvi svjetsko rekord oborio je 2020. godine, a otad je još pet puta pomjerao granicu, svaki put po jedan centimetar.