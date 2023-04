Anel Ahmedhodžić: Vođa Šefilda

Anel Ahmedhodžić, reprezentativac Bosne i Hercegovine, nosio je svoj Šefild junajted do plasmana u najelitnijem ligaškom takmičenju na svijetu, englesku Premijer ligu.

Sjajni defanzivac je izabran u tim sezone engleskog Čempionšipa, a svojim golom u 76. minuti utakmice s Vest Bromvič Albionom svojoj je ekipi i osigurao ulazak u Premijer ligu.

Da stvar bude još bolja za njega, bio je vođa odbrane na toj utakmici i njegova ekipa nije primila gol.

To im je bio 16. „clean-sheet“ u 31 utakmici na kojoj je Anel bio starter. Bosanskohercegovački fudbaler je tokom cijele sezone bio stub odbrane Šefilda, ali to nije sve. On je uspio postići čak pet pogodaka kao stoper i tako biti peti najbolji strijelac svoje ekipe.

Ahmedhodžiću je ostalo da odigra još tri utakmice prije nego što dođe tamo gdje i pripada – u sami vrh evropskog fudbala.

Ahmedhodžić je, nakon što je ispred Švedske odabrao da nastupa za reprezentaciju BiH, odigrao 18 utakmica za „Zmajeve“ i postigao jedan gol