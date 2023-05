Ismail Barlov: Ispisao historiju

Ismail Barlov, sa svojih 12 godina, ispisao je historiju bosanskohercegovačkog sporta s isplivanom A normom za Paraolimpijske igre u Parizu iduće godine.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i član Plivačkog kluba SPID iz Sarajeva na takmičenju Svjetske paraplivačke serije isplivao je do srebrene medalje i rezultata koji mu je osigurao vizu za nastup najboljih paraplivača u Parizu u disciplini 50 metara prsno. Uspjeh je upotpunio i A normom u istoj disciplini za nastup na Svjetskom prvenstvu, koje će biti održano u avgustu ove godine u Mančesteru.

Ovaj dječak čelične volje i nevjerovatne upornosti i snage ispisao je nove stranice historije bh. sporta, a godine truda i odricanja dobile su sada svoju potvrdu. Maleni Ismail, veliki sportista s velikom dušom, boluje od TAR sindroma. To je rijedak genetički poremećaj koji karakterizira odsustvo radijusne kosti u podlaktici i dramatično smanjen broj trombocita.

No, Ismailu to nije bilo prepreka da se mnogo puta do sada, iako redovno među najmlađima na takmičenju, domogne pobjedničkih postolja i tako postane svijetli primjer svima u Bosni i Hercegovini