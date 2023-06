Svi su oni hapšeni prema nalogu Tužilaštva BiH u vezi sa Sky aplikacijom i svi su bili, kako se otkrilo, u direktnoj ili indirektnoj vezi s Osmicom, prvim čovjekom tajne službe. Čak su padali i dogovori kako da se podijeli novac od nagrade za informaciju koja će dovesti do ubica policajaca.

Pokazalo je to i svjedočenje Elvisa Keljmendija u Kantonalnom sudu u Sarajevu, koji je javno potvrdio da ga je Osmica kontaktirao u vezi s ubistvom sarajevskih policajaca!?

A da je Osmica bio na vezi s kriminogenim osobama, utvrdio je i Stejt department. Ali do tada je on godinama haračio državu. Držao pod kontrolom sudije, tužioce, policijske zvaničnike. Radio šta je htio i do tada gradio kuće, bazene, kupovao vozila. Plaću nije dirao... Potrošio je čak 300.000 KM više od onoga što je mogao zaraditi.

I sve pod krinkom zaštite države. No, Sky istraga, u kojoj su do grla u mutnim poslovima Osmicini ljudi Stojnić, Keljmendi, Džafić, ali i ini cvijetići, nikolići, prašovići, pokazat će ko ih je i zbog čega štitio i za čije interese.

Za interese države ili stranke SDA i šefa Bakira Izetbegovića. Kum je u svakoj priči jedan. I vrijeme će vrlo brzo pokazati ko je na čelu duboke države.