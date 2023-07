Lana Pudar: Ponos nacije

Svakodnevno čitamo more loših, tužnih i teških vijesti, ali iz Beograda su nam stigle najbolje moguće. Vijesti su to zbog kojih se čitava Bosna i Hercegovina radovala. Od njenog Mostara, preko Sarajeva, pa do Banje Luke.



Čudesna Lana Pudar briljirala je na Evropskom juniorskom prvenstvu i furiozno osvojila tri zlatne medalje u disciplinama 50 metara delfin, 100 metara delfin i 200 metara delfin. I nama više nije čudo kada se Lana nađe na pobjedničkom postolju, prosto nas je navikla na to, ali lakoća s kakvom je plivala bila je nevjerovatna.

Čak je na utrci 200 metara delfin „čekala“ protivnice da dođu nakon što je završila utrku, pa je na društvenim mrežama kružio komentar: „Lana je mogla popiti kafu i opet bi bila prva.“

Osim toga, fenomenalna Mostarka je oborila i tri rekorda. Utrku na 100 metara delfin isplivala je s vremenom 56.95 i za 44 stotinke oborila rekord Bjeloruskinje Anastasije Škudrai iz 2019. godine.

Srušila je rekord Ruskinje Anastasije Markove u disciplini 200 metara delfin za skoro dvije sekunde, završivši utrku za 2:06.26. Nastup je okončala sa rekordom u utrci 50 metara delfin koju je završila za 26:10.

Svima u Bosni i Hercegovini je bilo puno srce zbog uspjeha Lane Pudar. Osim što nas je oduševila u bazenu, bilo je divno gledati kako Lana Pudar presretno i ponosno stoji dok se intonirala himna Bosne i Hercegovine.

Države kojoj je Lana Pudar mnogo više dala, nego li BiH njoj. Ali Lana je patriota, voli svaki pedalj svoje domovine i ponosno je predstavlja. Hvala ti, Lana!