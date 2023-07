Niste epski heroji

To je kriv sistem koji od 1995. naovamo obrće historiju prodavajući priču kako su branili otadžbinu, istu onu kojom su sokolili vojnike 90-tih. „Srbi su ugroženi.“ Govorili su to tada, govore i danas.

Reći: „Nek' smo vas pobili“, misleći na Bošnjake koji su masovno stradali u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, u najmanju je ruku glupo i pokazuje svu neobrazovanost. O empatiji nećemo, jer očigledno je to još jedna riječ koju nisu naučile tokom školovanja u dijelu Bosne, podaleko od Sarajeva.

„Vidiš, Sarajevo je srednjeg roda. Kao dijete - zaigrano, prostodušno, naivno, lakovjerno, djetinjasto... Zato ono prvo i pruža ruke...“ Napisao je to svojevremeno Đorđe Balašević, čovjek koji je pripadao onoj manjini pacifista na ovim prostorima.

Jesu, ali samo svojim zaslugama. Jesu jer ste se sami doveli na stub srama, a onda krivite sve oko vas za to, umjesto samo da pogledate istini u oči.

Iste te studentice su uz fotografiju krvnika i ratnog zločinca Ratka Mladića napisale: „Osuđen na besmrtnost. Bio si i ostat ćeš naš heroj.“ Da, u RS uče da je zločin junaštvo. Da će oni koji na rukama svojim nose krv nedužnih biti opjevani poput epskih heroja iz grčkih mitologija.

Srbija je pokazala da nikad neće priznati zločince kao takve, kao ni genocid počinjen u Srebrenici, već će ga i dalje kvalificirati kao „strašan zločin“.

One su od svojih učitelja, poput Milorada Dodika, predsjednika RS, nagrađene. I to stipendijom za školovanje u Beogradu na Akademiji za nacionalnu bezbjednost, na poziv direktora Aleksandra Vulina. To je tek sramota!

Dodajte so na ranu preživjelima. A druge učite da mogu samo biti nagrađeni za svoj nacionalizam.