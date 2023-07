Afirmator jednoumlja

Glavni Dodikov argument je to da je kleveta kriminalizirana i u nekim zemljama Evropske unije, no tu se zanemaruju dva segmenta. Prvi je to da riječ je o zemljama s uređenijim pravosuđem, koje se neće baviti „lovom na vještice“, a drugi je to da se u tim zemljama radi na njenoj dekriminalizaciji.

Dok se u svijetu protokom vremena nivo ljudskih sloboda povećava, taj proces kod Milorada Dodika je obrnuto proporcionalan godinama koje on provodi na vlasti.

Predsjednik entiteta RS Milorad Dodik uživa u totalitarnim praksama. Ignoriranje onog što većina zemalja zapadnog svijeta godinama govori, a na drugoj strani preuzimanje praksi od mahom izoliranih totalitarnih i autoritarnih vladara, ono je što on već dugo radi.

OHR je ranije kazao da te zakonske odredbe zanemaruju demokratska načela, iz Ambasade SAD su kazali da bi kriminalizacija klevete ugrozila slobodu izražavanja kao osnovno ljudsko pravo i ostvarila direktan utjecaj na mogućnost novinara da izvještaju istinito, dok su iz Delegacije EU kazali da bi kriminalizacija klevete ugrozila ispunjavanje ključnih prioriteta za ulazak BiH u EU. Ipak, njegovi mentori s Istoka misle drugačije.

No, dok su to Dodikovi mentori, on sebe gura u sve veću izolaciju. Pod sankcijama je od SAD i Velike Britanije, dok entitetu prijeti blokada sredstava Evropske unije zbog njegovih odluka, a samim tim i ekonomski slom.

Iako su u odnosu na prvobitni prijedlog nešto ublažene kazne, to ne mijenja suštinu. One su ciljano postavljene tako kako bi se kasnije pokazala „dobra volja“ vlasti ublažavanjem. Kada jednom zakon prođe proceduru, do ukidanja će teško doći, ali naknadno neće biti problem mijenjati zakon i povećati kazne.

Poslanici u Narodnoj skupštini RS će danas imati priliku da još jednom pokažu da je zapravo riječ o marginalnim ličnostima koje su i već ranije pokazale da su spremne i na zatvorske kazne za ispunjavanje njegovih želja.