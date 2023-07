Karlos Alkaraz: Srušio Đokovića

Kada smo pomislili da će nakon Rodžera Federera (Roger), Rafaela Nadala i Novaka Đokovića tenis biti dosadan sport u kojem će se isticati nekoliko tek prosječnih igrača, pojavilo se novo čudo od tenisera – Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz).



Talentirani Španac je sa svega 20 godina srušio velikog Novaka Đokovića, prekinuo njegovu nestvarnu dominaciju i osvojio Vimbldon. To mu je drugi Gren slem karijere jer je prethodno bio najbolji i na US Openu prošle godine.

Čim je stupio na veliku scenu, Alkaraza su proglasili nasljednikom Nadala, a nakon finala ovogodišnjeg Vimbldona Đoković mu je uputio veliki kompliment, navodeći kako u njemu vidi najbolje stvari od članova „velike trojke“.

I Alkaraz je stvarno veliki talent. Kada je Novak Đoković osvojio svoj prvi Gren slem (US Open 2007.), Alkaraz je imao svega četiri godine. U međuvremenu je srbijanski as došao do još 22 naslova na najjačim turnirima, a na putu do rekordnog 24. stao mu je mlađani Alkaraz, sljedeća velika zvijezda.

Praktično je tek na početku karijere. Alkaraz ima 20 godina i u njegovom tenisu ćemo uživati još mnogo godina.