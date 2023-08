Anel Hebibović: Utakmica života

Anel Hebibović briljirao je u pobjedi svog Igmana iz Konjica na gostovanju kod Zvijezde 09 u drugom kolu Premijer lige BiH (4:3).



Sjajni Hebibović je s kapitenskom trakom oko ruke i tri pogotka predvodio Konjičane do trijumfa na njihovom premijernom nastupu ove sezone, s obzirom na to da nisu igrali meč prvog kola. Iskusni krilni fudbaler je u razmaku od samo 12 minuta, od 30. do 42., postigao čak tri pogotka.

Bila je to utakmica života za Hebibovića. Rijetko kada dolazi u situaciju da se upiše u strijelce. Poznat je kao „radilica“, zahvalan fudbaler kojeg vole treneri. Oko njega nema mnogo galame, on šuti i vrijedno radi.

Često je radio onaj „prljavi“ posao, pa je bio i u sjeni junaka kojima su Hebibović i njemu slični ostavljali onaj lakši dio posla. Zaslužio je Hebibović da se o njemu priča. Postigao je četvrti najbrži het-trik u historiji Premijer lige. Brži su bili jedino Nemanja Bilbija (5 minuta), Mladen Petričević (7) i Elvir Čolić (8).

Anel Hebibović rođen je 7. jula 1990. godine u Konjicu. Karijeru je počeo u Igmanu, a prije nego što se vratio u matični klub, nastupao je još za GOŠK, Velež, Sarajevo i Olimpik.