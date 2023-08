Lionel Mesi: Neponovljivi genije

Čudesni Argentinac Lionel Mesi (Messi) blista i u Sjedinjenim Američkim Državama. Odmah po dolasku u klub rastjerao je crne oblake koji su se nadvili nad Interom iz Majamija.



Klub koji je posljednji u MLS-u sjajni Mesi odveo je do trofeja Liga kupa, a sada ga je predvodio i do finala US open kupa.

Iako se nije upisao u strijelce protiv Sinsinatija, Mesi je upisao dvije fantastične asistencije i „upumpavao“ život Interu onda kada mu je bilo najpotrebnije.

Čarobnjak je ponovo pokazao magiju. Otkako je on došao, Inter je redom pobjeđivao Kruz Azul, Atlantu, Orlando siti, Dalas, Šarlot, Filadelfiju, Nešvil i Sinsinate.

Ekipa koja je bila najpoželjniji rival, jer su joj svi redom nanosili poraze, sada je tim koji bi svi u Americi rado izbjegli. A sve zbog Lea Mesija.

Razdrmao je svoje saigrače, a onda pokazao i da je sam u stanju promijeniti stanje na terenu i sa 36 godina na leđima.

Mesi je za Inter odigrao osam utakmica, a postigao je deset golova uz tri asistencije. Nakon tmurne avanture u PSG-u Mesi se ponovo smije i „pleše“ po terenu. A zbog Mesija se smiju i Dejvid Bekam (David Beckham), vlasnik kluba, kao i svi navijači Intera. Iako je nasuprot njihovog kluba, uživaju i navijači Interovih rivala – imaju priliku uživo svjedočiti čarolijama jednog od najboljih svih vremena.