Ne sam, Kristijane

Ipak, nije da u odnosu s takvim hohštaplerima Šmit djeluje imalo spretno. Njegov posljednji potez primjer je političkog amaterizma. Nekoliko dana nakon što je Dodik najavio da će ga uhapsiti (pa porekao) Šmit je najavio dolazak u Banju Luku i sastanak s nizom političara. Opozicija, uvjetovana nacionalističkim putem koji im trasira Dodik, odbila je da se sastane sa Šmitom, pa je sastanak trebao spasti samo na potpredsjednike ovog entiteta Ćamila Durakovića i Davora Pranjića. Ipak, Šmit je odlučio otkazati ovu posjetu.

Dodik je proslavio veliku pobjedu, pa može pred Srbima ponovo glumiti velikog baju koji je zastrašio visokog predstavnika, dok je SDfA otvorila paljbu optužujući visokog predstavnika da se boji laktaškog vožda, dok istovremeno trenira strogoću nad Bošnjacima.

I uistinu, ovo je samo jedan u nizu neodlučnih, polovičnih, nesigurnih poteza Šmita koji otvaraju pitanje koliko se on ozbiljno snalazi u svojoj ulozi i kolika je njegova stvarna moć u praksi. Stoga, krajnje je vrijeme da Šmit svoju poziciju počne obnašati daleko odlučnije i snažnije nego što je to do sada bio slučaj i pokaže ko je stvarni gazda u ovoj zemlji. Osim ako on zaista nema moć gazde, a u tom smo ga slučaju nagrabusili.