Računi poput šamara

Dok se većina bh. građana jedva nosi s poskupljenjima prehrambenih proizvoda, a posljednje prognoze ukazuju na to da bi cijene hrane na globalnom tržištu, usljed brojnih faktora, mogle biti sve više, dotle je sve izglednije da će troškovi za grijanje predstavljati novi udar na kućne budžete.

Činjenica je da su se cijene nafte i naftnih derivata na svjetskim tržištima, nakon značajnog skoka zbog rata na području Izraela i Palestine, prilično stabilizirale, međutim, sve daljnje prognoze su neizvjesne. Također, cijene plina na evropskom tržištu dostigle su najviši nivo od februara, i to zbog rizika u opskrbi i najava zahlađenja na početku sezone grijanja.

Poznato je da je “Energoinvest” nedavno zatražio od Vlade FBiH povećanje cijene plina za 4,96 posto. U zahtjevu su naveli da je ruski isporučilac plina “Gazprom Export” dostavio novu cijenu prirodnog plina za četvrti kvartal 2023. godine.

Međutim, nove informacije ukazuju na to da bi cijena plina mogla biti viša i za 20 posto, s obzirom na to da je bugarski parlament usvojio zakon o porezu na transport plina.

Usto, sve su glasnije priče o tome da će doći do poskupljenja struje, a skuplja struja znači i skuplju vodu. Uostalom, u nekim gradovima računi za vodu već su viši. Kako god se okrene, nema sumnje u to da će cijene grijanja rasti, no na pragu zime preciznih informacija još nema.

To što su cijene peleta i drva ostale skoro na istom nivou kao lani i nije za neku utjehu, jer udari inflacije sve više stišću domaćinstva u BiH. Silni računi koje moraju platiti dolaze poput šamara, a od onih koji budu pristizali za grijanje, izgledno je, mnogi će se smrznuti.