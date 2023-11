Šta su pokazali izbori u Starom Gradu: Mala izlaznost, nemoć SDA, licemjerje i stabilni trendovi

Irfan Čengić (SDP) je u nedjelju ostvario očekivanu pobjedu na prijevremenim izborima za načelnika Općine Stari Grad.

Do borbe za načelničku funkciju je došlo nakon što je bivši načelnik Ibrahim Hadžibajrić (NES) uhapšen zbog zloupotrebe položaja i trenutno se nalazi u pritvoru.

Ono što je karakteristično za sve prijevremene izbore nije bio izuzetak ni u Starom Gradu, a to je manja izlaznost nego na redovnim izborima. U ovoj općini je na prijevremenim izborima glasalo svega 30,34 posto građana sa pravom glasa ili 10.773 birača. Primjera radi na lokalnim izborima 2020. godine pravo glasa je iskoristilo 18.742 birača.

Podrška DF-a

Ono što su pokazali ovi izbori, osim niske izlaznosti, su stabilni trendovi. Na prethodnim izborima, Hadžibajrić kao izbor trojke i NBL-a imao je 59,55 posto glasova, dok je na ovim izborima Čengić kao prijedlog trojke, DF-a, SBB-a i Saveza za Stari Grad dobio 62,89 posto glasova.

Posebno je bila interesantna podrška DF-a Irfanu Čengiću, pogotovo kada se uzme u obzirom da je DF na svim nivoima vlasti partner SDA, a što se moglo uočiti i na način da su neki funkcioneri DF-a iz drugih kantona šetali sa protukandidatom Čengića Dženanom Selimbegovićem (SDA).

Podrška Čengiću od strane DF-a došla je iz razloga njegovih prijateljskih odnosa sa Vedadom Deljkovićem, vijećnikom DF-a u Općinskom vijeću.

Ono što je bilo također interesantno je to da je Irfan Čengić nakon pobjede dobio pohvale, kako SDP-a, tako i drugih stranaka unutar trojke, iako je u SDP-u jedna od najomraženijih ličnosti, koju su postavljanjem na ovu funkciju pokušali skloniti od viših nivoa vlasti, gdje im je često pravio probleme.

Ipak, mnogi su vidjeli u pobjedi Čengića višu borbu i dokaz da SDA mašinerija, uprkos stalnim izjavama o izdaji od strane trojke, na tome apsolutno ništa nije dobila. Njima će to poslužiti kao argument da su dobro radili u prethodnom periodu.

Manje kandidata

Na drugoj strani kandidat SDA, NES-a i SBiH Dženan Selimbegović je dobio 37,11 posto podrške, što je skoro za 10 više nego li je to prije tri godine imao Jusuf Pušina.

Oni su to pokušali predstaviti kao uspjeh, no to je daleko od istine. Na izborima 2020. godine su bila četiri kandidata za načelnika, a dva autsajdera, koja su bila protiv Hadžibajrića, su dobila 13 posto glasova. Od tih glasova Selimbegović je uspio samo na svoju stranu privući tih, već spomenutih, skoro 10 posto.

Ono što je sigurno je to da je Selimbegović imao potencijal za veći broj glasova, koje bi neko ko se bolje snalazi u političkim krugovima od njega, sasvim sigurno iskoristio. Ipak, kako to inače biva u SDA, kampanja se više svodila na emocije nego na program.

Tako je funkcioner ove stranke Haris Zahiragić jednom rekao da bi Selimbegović bio dobar i u situacijama za „ne daj Bože“, aludirajući na rat. Govorio je Selimbegović da će se suprotstaviti Paradi ponosa, iako nikada niti jedna nije održana na području ove općine.

Pokušao je prikupiti glasove i na stradanju palestinske djece u Gazi, ali najmanje je govorio o stvarnim problemima ove općine zbog čega je na kraju doživio debakl ili što bi rekli u SDA dobar rezultat.