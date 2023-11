Nikako na zelenu granu

Vrag je, izgleda, odnio šalu. Plin je od 1. novembra u BiH skuplji za 4,96 posto, a novo poskupljenje se očekuje od 1. januara. Međutim, sva „redovna“ poskupljenja moglo bi zasjeniti i „vanredno“ zbog famoznog bugarskog nameta koji bi plin mogao učiniti 20 posto skupljim.

Naime, ministarstvo finansija Bugarske izdalo je uputstvo tamošnjem državnom operateru plinskog transportnog sistema o primjeni odluke o uvođenju doprinosa za tranzit prirodnog plina porijeklom iz Rusije. Dio je to restriktivnih mjera protiv Rusije zbog njene agresije na Ukrajinu, pa će ruski plin biti dodatno oporezovan s 20 bugarskih leva ili gotovo 20 KM za svaki megavatsat koji prođe „Turskim tokom“.

Iako bi ruski “Gazprom” trebao snositi taj trošak, ipak, nejasno je hoće li ga platiti i zapravo prebaciti na kupce. U tom, krajnjem slučaju u BiH bi minimalno povećanje cijene plina, bez očekivanog rasta cijene od januara, trebalo iznositi gotovo 20 posto.

Da ovo nisu jedini udari koji bi mogli uslijediti, govori činjenica da su potkraj prošlog mjeseca privrednim društvima u FBiH počele stizati nove ponude za opskrbljivanje električnom energijom u 2024. godini kojima je cijena struje povećana za 70 posto, pa i više.

Iz Udruženja poslodavaca u FBiH pozvali su svoje članice i sva privredna društva u FBiH koja su od “Elektroprivrede BiH” dobila takve ponude da ugovore do daljnjeg ne potpisuju. No, dok se čeka zvaničan stav Vlade FBiH i EPBiH, zbog činjenice da je ova kompanija u dubiozi, veliko je pitanje hoće li poskupljenje struje ošamariti građane, koji nikako do zelene grane. Jer većini je već dovoljno teško uz ovakve cijene energenata i hrane.

Mnogi se pitaju kako će pregrmjeti zimu sa sve tanjim novčanicima i sve većim haračima, a nemali je broj porodica koje su pred egzistencijalnim slomom.

Na vrh nosa je većini da im se ispostavljaju računi za sve što ne valja u ovoj zemlji. Zato, nažalost, mnogi kao jedino rješenje vide bijeg iz ove male zemlje i sve manje po broju stanovnika. Krajnje je vrijeme da vladajući donesu mjere koje će ublažiti sve moguće cjenovne udare, kako na građane tako i privrednike, jer budžetske „slamarice“ nikad nisu bile punije.