Luka Dončić: Jedan od najboljih

Slovenski košarkaš Luka Dončić nastavlja sa svojim nevjerovatnim partijama u NBA ligi. Igrač Dalas Maveriksa pomjera granice svakim svojim novim nastupom, a i onaj protiv Memfis Grizlisa nije ništa drugačiji.

Statistika Slovenca na susretu protiv rivala iz divizije sama po sebi nije impozantna, barem kada su njegovi standardi u pitanju. Dončić je upisao 35 poena, pridodavši tome osam skokova i šest asistencija.

Međutim, on je na putu do tih 35 poena postigao pet trojki koje su dovele tu brojku na 1.000 u karijeri. Za to mu je trebala 351 utakmica te je slovenski maestro tako postao drugi najbrži igrač u historiji najbolje svjetske košarkaške lige kojem je to pošlo za rukom.

Ispred njega samo je bek šuter Badi Hild (Buddy Hield), kojem je bila potrebna utakmica manje, dok je najboljem šuteru svih vremena Stefu Kariju (Steph Curry) trebalo čak 45 utakmica više za taj uspjeh.

Ovo je samo još jedan uspjeh koji je Slovenac uspio napraviti u svojoj karijeri u NBA ligi, koja traje od 2018. godine. U ovoj sezoni visoko kotira i na listi za „Nagradu za najkorisnijeg igrača“ (MVP) NBA lige, te ne bi ni najmanje čudilo da u maju 2024. govorimo o jednom od najuspješnijih evropskih košarkaša svih vremena, a Luka ima samo 24 godine.