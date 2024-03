Nedeljko Elek: Oprostite, ekselencijo!

Kada je to vidio direktor, počeo je galamiti, ponašati se kao uvrijeđena mlada, ibretiti se, kako je moguće da policajac ne zna ko je on, kako je moguće da se tako ponaša prema njemu!? Da njemu, Nedeljku Eleku, ne da da parkira na trotoar! Tobože, značajnoj faci koja nijedno ročište predsjedniku Dodiku ne propušta. Valjda da bude viđen, jer posljednjih mjeseci nema medija ni redakcije koja ne pošalje ekipu pred zgradu Suda Bosne i Hercegovine.

Prilika je to da ih narod vidi, ili predsjednikov tim, pa da ujutro na press clipingu kažu: „Evo ga, i on je bio.“ U tom svom rektalnom alpinizmu prednjači Sanja Vulić, kojoj je Dodik bog, koja svakome „je*e mater ko se usudi mrko poprijeko pogledati njenog boga, predsjednika Dodika“.

Iz novinarskog iskustva, desetak godina praćenja dolazaka konkretno Milorada Dodika na razne sastanke, pregovore, konferencije za novinare, iako mu se mnogo toga može spočitati, jedno je tačno - nikada se nije bahatio prema policajcima ili službenim osobama koje stoje na vratima, osiguravaju red i provode zakon. Nedavno je spomenuo jednog policajca u sudnici i to je sve.

E sad, ako Dodik, koji slovi za supermoćnog političara u BiH, vodi računa o odnosu prema službenim licima, zašto onda podguzna muha u obliku visokog Eleka to radi? Zašto on traži da ga se zove ekselencijo? Ko si, bolan ne bio, ti?

On je počasni konzul Bjelorusije u BiH i otud diplomatske tablice na automobilu. E sad, ako je ispred Državnog suda tražio da ga se oslovljava s ekselencijo, znači li to da je u zgradi Suda odnosno u sudnici bio u svojstvu počasnog konzula Bjelorusije? To onda baca skroz drugo svjetlo na cijeli ovaj događaj, jer konzularni odnosi propisuju drugačija pravila o imunitetu i tako dalje.

I šta, pobogu, ako je počasni konzul Bjelorusije? Ništa, oprostite, ekselencijo, što smo Vas snimili i pokazali o kakvom se papku radi.

Tučnjave, prijetnje, pozivanje na linč, „opustošio OC Jahorina“... samo su neki od natpisa u bh. medijima kada se u Google pretraživač upiše ime Nedeljko Elek. Od prošle sedmice vjerovatno piše i „ekselencijo“.