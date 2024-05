Nikola Jokić: Somborski ringišpil

Superzvijezda Denver Nagetsa Nikola Jokić prije nekoliko dana okitio se titulom „Najkorisnijeg igrača“ (MVP) NBA lige. Mnogi su to dočekali „na nož“, s obzirom na to da je njegova ekipa gubila u polufinalu Zapadne konferencije od Minesote, ali to je izgleda samo naljutilo, dotad, čini se, nezainteresiranog Srbijanca.



Nikola je do tog pljuvanja igrao protiv igrača, a onda je počeo malo i protiv trenera. U posljednje dvije utakmice košarkaši Minesote su pokušali učiniti sve u svojoj moći da ga zaustave, ali od svega su se samo „provozali“ na somborskom ringišpilu.

Dva, tri, četiri igrača odjednom su ga pokušala zaustaviti, ali Jokić je apsolutno briljirao i pokazao kakvu magiju krije u svojim rukama. Do pobjede je ekipu poveo s 35 poena, te po sedam skokova i asistencija.

Zbog Jokićevih partija iz snova Denver se uspio vratiti u seriju, u kojoj su već bili prežaljeni. Termin „sve sam“ nije mnogo puta bio bolji za prikaz nego što je to situacija u posljednjim sedmicama na utakmicama Denvera. Ipak, ako žele odbraniti titulu, potreban im je Jokić gladan uspjeha.

S druge strane, morat će mu se neko i pridružiti, ako Nagetsi planiraju nešto više učiniti ove sezone, a kamoli odbraniti titulu prvaka NBA lige.

Šamar buđenja ih je očigledno razbudio. E, sad će prvaci pokazati kako se igra šampionska košarka.

Ž8= N. H.