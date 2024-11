Ruben Amorim: Novi Murinjo

"Je li ovo bio moj najbolji trenutak u Sportingu? Ne. Najbolji trenutak je bio kada smo ovdje izgubili 5:0 od Sitija i na kraju su nam navijači aplaudirali van terena. Znali su da smo na pravom putu“, rekao je Ruben Amorim nakon što je njegova ekipa očitala lekciju moćnom Sitiju s 4:1.

Mnogi su bili iznenađeni izjavom Amorima, ali su zaboravili da je riječ o 39-godišnjem stručnjaku koji je učio od Žozea Murinja (Jose Mourinho), čovjeka koji je najbolje znao okrenuti svaku situaciju u svoju korist. Baš poput učitelja motivirao je igrače „da poginu za njega“ i tako se osvete Sitiju za težak poraz od prije tri godine.

Amorim je praktično na početku trenerske karijere, uz koju se već veže mnogo zanimljivosti. Od toga da je spasio igrača Deritsona Lopeza, kojem je zbog loše finansijske situacije pronašao kuću i plaćao najam cijelu godinu, do toga da su klubovi plaćali kazne zbog njega. Naime, vodio je Bragu i Sporting bez licence. Klubovi su plaćali penale, a on im je donosio trofeje. Zanimljivo da je Sporting svojevremeno platio 10 miliona eura za njega, a onda ga je „prodao“ Junajtedu za gotovo 12 miliona eura.

Bio je ovo i oproštaj Amorima od stadiona Hose Alvalade u stilu. On će nakon reprezentativne pauze preuzeti Mančester junajted, a navijači „Crvenih đavola“ se nadaju da će i s njihovim timom razbijati gradskog rivala Mančester siti. Vjerovali su mu u Bragi i Sportingu, on im se odužio. Sada treba vratiti nadu na Old Trafordu.

Ruben Amorim rođen je 27. januara 1985. godine. Kao igrač je nastupao za Belenešeš, Benfiku, Bragu i Al Vakrah. U trenerskoj karijeri je, osim Brage i Sportinga, vodio Kasa Piju koju je iz trećeg ranga doveo u elitu.