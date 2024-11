I do građana je

Da nisu u BiH pokvareni samo političari, nego i ljudi, najbolje govori činjenica da je na lokalnim izborima za načelnika Trnova ponovo izabran Ibro Berilo (SDA), a u Skupštinu Brčko distrikta nezavisni kandidat Alija Denjagić.

Ibro Berilo je kompletnu kampanju proveo u pritvoru zbog sumnji u zloupotrebu položaja, dok Alija Denjagić ima još od prošle godine potvrđenu optužnicu za visoku korupciju. Ipak, nije to bila prepreka građanima da ih izaberu.

Da stvar bude bizarnija, Alija Denjagić je na izborni dan organizirao grupu kako bi kupovao glasove, koja je tada uhvaćena, pa je aktuelni i budući zastupnik u Skupštini završio u pritvoru.

Postavlja se pitanje i kako će CIK postupiti, s obzirom na to da Ibro Berilo ima zabranu obavljanja načelničke pozicije.

Da li će se čekati da ta mjera istekne, pa mu onda dodijeliti mandat, ili će se posezati za nekim alternativnim rješenjima, nisu nam iz CIK-a najpreciznije znali odgovoriti, jer očito da se takvo nešto nikada nije ni desilo, niti je na bilo koji način precizirano u zakonu.

I kada građani ne umiju, ne umije ni zakon. Jedina zakonska prepreka za obavljanje funkcije je to da budete presuđeni na barem šest mjeseci za bilo koje krivično djelo.

S obzirom na to da ne umije zakon, to znači da ne umiju ni političari, jer nikome nije naumpalo za 30 godina da predloži izmjene zakona u ovom segmentu. Tako oni što su vršili kriminalne aktivnosti mogu zasjesti u svoju fotelju i biti nagrađeni za to.

Podizanje optužnice možda se desiti za koji mjesec ili godinu, a presuda za nekoliko godina, no to znači da će takve osobe, vrlo moguće, dočekati i kraj još jednog mandata na funkciji, iako očigledno duboko kompromitirani.