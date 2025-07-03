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LIČNOST DANA

Hasan Hasanović: "Zaboraviti ne smijem"

Hasan je mladić koji tokom pokušaja proboja Srebreničana kroz zasjede i minska polja nije želio ostaviti tijelo ubijenog brata Hasiba

Hasanović: Halaliti neću. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

3.7.2025

Prvi dani jula svake godine prsa ispunjavaju tugom ususret novoj godišnjici genocida u Srebrenici. O patnjama koje su preživjeli stanovnici opkoljene enklave i zločinima koji su trajali od početka opsade grada do završnog čina genocida, mnogo je rečeno i napisano.

A opet, nedovoljno da opiše i objasni sve. Svoju priču Srebreničanin Hasan Hasanović, pričao je bezbroj puta, ono što je doživio pokušao je smjestiti i u knjigu "Srebrenica: Zaboraviti ne smijem, halaliti neću", kaže da sebe ne bi mogao zvati čovjekom kada bi šutio, ali svaki put neki novi detalj, neka s vremenom potisnuta uspomena, na drugačiji način izgovorena rečenica natjera suze na oči i ostavi bez teksta.

Hasan je mladić koji tokom pokušaja proboja Srebreničana kroz zasjede i minska polja nije želio ostaviti tijelo ubijenog brata Hasiba. Nakon ranjavanja u minskom polju nosio ga je više od dvadeset kilometara.

- Rekao mi je da kažem mami da je bio hrabar i da se nije patio. Ta rečenica i njegov pogled prate me cijeli život. Nekad znam i dobro zaplakati – kazao nam je Hasan.

# LIČNOST DANA
# HASAN HASANOVIĆ
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