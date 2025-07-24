Pukovnik Admir Jusupović: Ponos nacije!

Pukovnik Oružanih snaga BiH Admir Jusupović najbolji je polaznik Škole generalnih inspektora Vojske Sjedinjenih Američkih Država! Ova informacija iz Ministarstva odbrane BiH jučer je ponosom ispunila naciju, nakon što je Jusupović, kao jedini međunarodni kandidat, u grupi sa 58 američkih oficira i podoficira, s gotovo maksimalnim akademskim rezultatom, prepoznat kao najbolji međunarodni polaznik u historiji ove prestižne vojne obrazovne ustanove. Obuka je održana u bazi Fort Belvoir u saveznoj državi Virdžinija.

Inače, Škola generalnih inspektora Vojske SAD pruža specijalističku edukaciju za inspektore i vojno osoblje koje zauzima ključne pozicije unutar Vojske SAD, a njeni programi prate najviše standarde Komande za operacije i doktrinu. U zvaničnom dopisu upućenom Ministarstvu odbrane BiH, rukovodstvo škole izrazilo je pohvale za akademski uspjeh pukovnika Jusupovića.

Pukovnik Jusupović trenutno obavlja dužnost inspektora u Ministarstvu odbrane BiH.