Zemaljski muzej danas slavi 135. rođendan: Spremili bogat program

Najstarija muzejska i naučna institucija u našoj zemlji - Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine danas obilježava 135. godišnjicu osnivanja, a uz stalne izložbene postavke u sva tri odjeljenja pripremljen je i bogat dodatni sadržaj za sve uzraste, s posebnim naglaskom na muzejsko izdavaštvo.

Kako je potvrđeno Feni iz Muzeja, posjetitelje očekuju Dani otvorenih vrata biblioteke - razgledavanje depoa uz prateću izložbu o Glasniku, dok će Sarajevska hagada biti izložena u dva termina, od 12 d0 13 sati i od 20 do 21 sat.

Pored toga, bit će predstavljen Glasnik Zemaljskog muzeja, Sveska za Etnologiju broj 51 i studija "Sevdalinka – od prve vijesti do savremenih pjevača", uz muzički program ansambla alteRatio, kao i Glasnik ZMBiH - Sveska za Prirodne nauke broj 39.

Za najmlađe je pripremljena radionica "Sevdalinka kroz historiju Bosne i Hercegovine".

Između ostalog, bit će otvorene i dvije izložbe: "Before It's Gone" u saradnji s Academy VII te izložba "Zaštita naslijeđa za izgradnju mira" Fondacije ALIPH.

Na dan rođendana Zemaljskog muzeja BiH, prodaja muzejskih publikacija bit će moguća po sniženim cijenama od 50 posto, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.