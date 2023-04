OFF predstavio program takmičarskog dugometražnog filma

Telemach Omladinski Film Festival Sarajevo ugostit će ove godine od 18. do 22. jula više od 150 međunarodnih gostiju, a očekuje se više od 15.000 posjetilaca, saopćeno je iz Omladinskog film festivala (OFF).



U saopćenju se navodi da će Sarajevo i ove godine u julu biti destinacija za mnoge svjetske i regionalne zvijezde. Nakon što je prošle godine zvijezda Netflixove serije "Elite" Andre Lamoglia osvojio posjetitelje Omladinskog Film Festivala organizatori poručuju da ništa manje iznenađenja nema ni ove godine.

Tri zvijezde

- Ove godine nam dolaze tri glumačke zvijezde Netflixa, ali i brojne regionalne zvijezde. O imenima nećemo još, ali spremamo brojna iznenađenja. Iz najave programa Festivala jasno je da će Sarajevo biti destinacija za mnoga poznata imena iz svijeta filma i umjetnosti - rekao je direktor OFF-a Kenan Musić.

Musić je rekao kako ovogodišnji OFF predstavlja do sada najveći broj dugometražnih filmova, a s tim i najveći broj dugometražnih filmova u selekciji OFF Generation Features. To su filmovi „Close“ i „Eo“ koji su bili nominovani za nagradu Oscar, te filmovi „Elaha“, „The Lost Boys“, „The Path“, „When Will It Be Like It Was Before“.

Izabran žiri

Članovi žirija koji će odlučivati o najboljem dugometražnom fimu festivala u selekciji OFF Generation Features su: Anila Gajević, casting agentica, Danilo Marunović, crnogorski reditelj i Edib Ahmetašević bh. snimatelj sa zagrebačkom adresom. U takmičarskom programu će biti prikazani filmovi koji su već prepoznati na ovogodišnjem Berlinaleu ili su svojim kvalitetom stigli do najpoznatije filmske nagrade Oscar za koju su bili nominovani.

Filmovi će se prikazivati na dvije festivalske lokacije: "Poli Open Air Gimnazijska" i "Vils Summer Screen powered by Općina Novo Sarajevo".

Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva te opština Novo Sarajevo i Centar, navodi se u saopćenju.