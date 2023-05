U Mostaru predstavljena knjiga "Ljubite jedni druge", autora Josipa Milića

Knjiga ''Ljubite jedni druge'', autora Josipa Milića predstavljena je u ponedjeljak navečer u Katedralnoj dvorani u Mostaru.



Jedan od predstavljača knjige bio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanske biskupije mons. Petar Palić.

Vrijeme beznađa

- To je knjiga jednog našeg vjernika laika koji je angažiran u prosvjetnom i medijskom životu, a drago mi je da u toj knjizi on iznosi svoje poglede i iskustva na temelju svojih spoznaja, slobodno možemo reći kao znanstvenika jer se tim idejama filozofije i teologije bavi dugi niz godina. S druge strane ono što je još važno u cijeloj ovoj priči jest da ta iskustva, koja on iznosi i koja je proživio, vjerujem da mogu pomoći mnogim drugima koji se možda bore s traženjem, nekim svojim stavovima o pojedinim pitanjima, bilo da se radi filozofiji, teologiji ili nekim drugim pitanjima, da mogu pronaći negdje odgovore na svoja pitanja – poručio je Palić.

Autor Josip Milić kazao je kako živimo u vremenu beznađa, strahova za budućnost, egzistencijalnih strahova svake vrste te smatra da je potrebno poslati jednu poruku optimizma koju nosi kršćanstvo, a to je poruka ljubavi.

- Ljubav je neuništiva, ljubav nikad ne umire i vječno traje, ljubav je jedino što ćemo s ovoga svijeta ponijeti na drugi kada se budemo gledali oči u oči s našim Gospodinom. ''Ljubiti se isplati'' je poruka ove knjige – rekao je Milić.

Milić smatra kako su ljubav i blagoslov iznimno bitni.

- Apeliram na roditelje, posebno očeve, njihova ljubav prema djeci je izuzetno bitna, blagoslovite svoju djecu jer blagoslov ide uz ljubav. Recite im ''Bog vas blagoslovio!'', to je jedan čin gdje posvećujete svoje dijete Bogu i toga fali kod nas – izjavio je autor knjige dodavši kako ''ljubeći se poistovjećujemo s našim Bogom.''

Deset godina knjiga nastajala

Kako je kazao, knjiga je nastajala deset godina.

- Ona je plod mojih izlaganja u molitvenoj zajednici koju je vodio fra Tomislav Jelić negdje 2012. godine. Dobio sam zadaće da obradim teme koje su onako malo filozofski-teološko na sredini, obradio sam ih nakon puno čitanja i istraživanja Biblije, katekizma Katoličke crkve, spisima papa, a posebno Benedikta XVI čiji su spisi epohalni te svjetski priznatih karizmatika – pojasnio je Milić.